Công nghệ Tin tức công nghệ

Sau 10 năm, cụm camera iPhone đã có tên chính thức

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/09/2025 09:01 GMT+7

Đừng vội chê thiết kế iPhone 17 Pro, phần cụm camera 'gù' lên lại là nơi chứa những nâng cấp đáng giá nhất.

Sau một thập kỷ, Apple cuối cùng đã chính thức đặt tên cho cụm camera lồi đặc trưng của mình là 'cao nguyên camera' (Camera Plateau). Đây không chỉ là một chiêu marketing mà còn là tên gọi cho một cuộc cách mạng trong thiết kế của iPhone, giúp mang lại hiệu năng và thời lượng pin vượt trội.

Giải mã 'cao nguyên camera' trên iPhone 17

Trong nhiều năm, người dùng đã quen gọi phần lồi lên ở mặt sau iPhone bằng những cái tên dân dã như 'cục gù' (do thiết kế nhô lên) hay 'bếp từ' (do vị trí sắp xếp các ống kính). Giờ đây, tại sự kiện ra mắt iPhone 17, Apple đã giới thiệu một thuật ngữ chính thức là 'cao nguyên camera'. Dù ban đầu gây tranh cãi vì thiết kế 'khổng lồ' bị rò rỉ, khu vực này lại là nơi chứa đựng những nâng cấp đáng giá nhất.

Sau 10 năm 'không danh phận', cụm camera iPhone đã có tên chính thức - Ảnh 1.

Bên trong mẫu iPhone Air với cụm 'cao nguyên' chứa đầy linh kiện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOWTOGEEK

'Cao nguyên' này là nơi Apple đặt hệ thống 3 camera 48 MP lần đầu tiên xuất hiện đầy đủ trên iPhone 17 Pro. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh chất lượng cao nhất ở mọi tiêu cự, từ góc siêu rộng (tương đương 13 mm) cho đến tele zoom quang 4x (tương đương 100 mm) mà không cần phải hy sinh độ phân giải. Khả năng chụp ảnh macro 48 MP cũng là một điểm nhấn ấn tượng.

Không chỉ là camera, 'bộ não' của iPhone đã được dời lên 'cao nguyên' mới. Đây chính là lý do thực sự đằng sau thiết kế lạ lùng của hãng. Apple đã sắp xếp lại toàn bộ linh kiện bên trong, di chuyển những thành phần quan trọng nhất vào khu vực 'cao nguyên' này, gồm có:

  • 'Bộ não' vi xử lý A19 Pro.
  • Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber), giúp máy hoạt động mát mẻ hơn khi xử lý tác vụ nặng.
  • Bộ nhớ lưu trữ NVMe, cho tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn.
  • Thời lượng pin nhờ đó cũng dài hơn đáng kể.

Việc di dời 'bộ não' của máy lên 'cao nguyên' đã giải phóng một không gian quý giá trong phần thân chính của iPhone. Apple đã tận dụng không gian này để trang bị một viên pin lớn hơn. Đây chính là lý do giúp iPhone 17 Pro và Pro Max đạt được thời lượng xem video lên tới 33 và 39 giờ.

Như vậy, 'cao nguyên camera' không chỉ là một cái tên marketing bóng bẩy. Nó là một sự thỏa hiệp thiết kế có chủ đích, chấp nhận một cụm camera lớn hơn để đổi lấy hiệu năng đỉnh cao, khả năng tản nhiệt tốt hơn và quan trọng nhất là một thời lượng pin mà người dùng mong muốn.

