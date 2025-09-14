iPhone 17 đánh bại Galaxy S25 bằng chính sở trường của Samsung

Một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng smartphone thường gặp phải là việc sử dụng thiết bị dưới ánh sáng mặt trời. Nhận thấy điều này, Apple đã thiết kế iPhone 17 với mục tiêu cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Tất cả các mẫu iPhone mới nhất đều có độ sáng 3.000 nit ẢNH: TOM'S GUIDE

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần biết về đơn vị đo độ sáng màn hình, gọi là nit. Một nit tương đương với một candela trên một mét vuông, và độ sáng màn hình càng cao thì khả năng nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời càng tốt. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất thường quảng cáo độ sáng tối đa chỉ đạt được trong điều kiện lý tưởng khiến người dùng không thể trải nghiệm thực tế như mong đợi.

iPhone 17 hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm tốt hơn với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nit, cao nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone. Điều này có nghĩa là khả năng hiển thị ngoài trời sẽ được cải thiện gấp đôi so với các mẫu trước đó.

Đối thủ trực tiếp của iPhone 17 là Galaxy S25 cũng chỉ đạt độ sáng tối đa 2.600 nit, cho thấy iPhone 17 có lợi thế rõ rệt. Đây thực sự là thành tích tuyệt vời của Apple trong bối cảnh Samsung luôn được biết đến là công ty đi đầu về công nghệ sản xuất màn hình, thậm chí là nhà cung cấp chính cho màn hình của iPhone.

Màn hình iPhone 17 còn làm nhiều điều hơn so với độ sáng

Màn hình của iPhone 17 không chỉ sáng hơn mà còn được trang bị lớp phủ mới giúp giảm hiện tượng chói mắt và chống trầy xước gấp ba lần. Kích thước màn hình cũng được nâng lên 6,3 inch với viền mỏng hơn, cùng với tần số quét 120 Hz, mang lại trải nghiệm cuộn và chơi game mượt mà.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Ngoài iPhone 17, Apple còn giới thiệu iPhone Air với màn hình Super Retina XDR 6,5 inch, cũng đạt độ sáng 3.000 nit và hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Mặc dù là mẫu mỏng nhất, iPhone Air vẫn sở hữu công nghệ màn hình tiên tiến và độ bền cao nhờ vào Ceramic Shield 2.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cũng không kém phần ấn tượng với màn hình Super Retina XDR, độ sáng tối đa 3.000 nit và các tính năng hiển thị tương tự như các mẫu còn lại. Với lớp bảo vệ Ceramic Shield 2, cả hai mẫu Pro đều có khả năng chống trầy xước và giảm độ chói, điều này mang đến hình ảnh rõ nét hơn dưới ánh sáng mạnh.

Sự cải tiến về công nghệ màn hình không chỉ giúp iPhone 17 và các phiên bản mới khác nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất mà người dùng smartphone thường gặp phải: khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời.