Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple tự tin về độ cứng cáp của iPhone Air

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/09/2025 16:10 GMT+7

Không chỉ thách thức bẻ cong, giám đốc Apple còn ném thẳng iPhone Air vào bàn để chứng minh độ bền.

Theo BGR, trong một cuộc phỏng vấn chưa từng có tiền lệ, hai giám đốc cấp cao của Apple là Greg Joswiak và John Ternus đã trực tiếp đối mặt với 'quá khứ đen tối' về độ bền của iPhone bằng cách ném chiếc iPhone Air mới và công khai thách thức một nhà báo hãy thử bẻ cong nó.

Apple tự tin và bí mật đằng sau sự cứng cáp của iPhone Air

Kể từ sau sự cố 'Bendgate' (iPhone dễ bị bẻ cong) đáng quên của iPhone 6, độ bền vật lý luôn là một chủ đề nhạy cảm với Apple. Dù đã có nhiều cải tiến, công ty vẫn khó xóa bỏ hoàn toàn định kiến về các lỗi thiết kế trong quá khứ.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã thay đổi. Trong một buổi phỏng vấn đầy bất ngờ với trang công nghệ Tom's Guide, Giám đốc Marketing Greg 'Joz' Joswiak đã không ngần ngại ném chiếc iPhone Air về phía nhà báo và nói: "Hãy thử bẻ cong nó đi".

Lãnh đạo Apple thách thức bẻ cong iPhone Air để chứng minh độ bền sản phẩm - Ảnh 1.

Lãnh đạo Apple thách thức các nhà báo bẻ cong iPhone Air

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành động này không chỉ thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào độ bền của sản phẩm mới mà còn là một cách quảng bá đầy ấn tượng cho công nghệ Ceramic Shield, vốn giúp máy chống trầy xước và va đập tốt hơn.

Khi nhà báo của trang công nghệ cố gắng dùng sức để bẻ cong chiếc iPhone Air, các lãnh đạo Apple đã giải thích về cấu trúc bền bỉ của máy. Giám đốc kỹ thuật phần cứng John Ternus cho biết: "Một người bình thường sẽ không thể bẻ cong nó. Nếu bạn tác động đủ lực, nó có thể cong nhẹ một chút, nhưng sẽ lập tức trở lại hình dạng ban đầu. Tất cả đều nằm trong chủ ý thiết kế".

Trend so giá iPhone 17 với chỉ vàng, lon sữa, tô phở: Đầu tư hàng chục triệu có xứng đáng?

Ông cũng tiết lộ thêm rằng các linh kiện bên trong, đặc biệt là viên pin, được bảo vệ bởi một lớp vỏ kim loại, giúp chính viên pin trở thành một thành phần gia cố, tăng cường đáng kể sự cứng cáp cho toàn bộ khung máy.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Apple đã chia sẻ về đối tượng người dùng mà iPhone Air hướng tới và những khó khăn trong quá trình chế tạo. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đây có phải là bước đệm cho chiếc iPhone Fold được đồn đại từ lâu hay không, các giám đốc đã từ chối bình luận.

Các mẫu iPhone 17 và iPhone Air đã bắt đầu nhận đặt hàng trước từ ngày 12.9 và dự kiến chính thức lên kệ vào ngày 19.9.

