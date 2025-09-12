Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

So kè smartphone siêu mỏng Galaxy S25 Edge và iPhone Air

Phong Đỗ
Phong Đỗ
12/09/2025 09:06 GMT+7

iPhone Air đã được trình làng, vậy Galaxy S25 Edge của Samsung có gì để 'vượt mặt' đối thủ?

Theo Sammy Fans, tưởng chừng như cuộc đua smartphone siêu mỏng sẽ do Apple khởi xướng với chiếc iPhone Air được đồn đoán từ lâu, nhưng Samsung đã có một nước đi đầy bất ngờ khi 'hớt tay trên', ra mắt Galaxy S25 Edge trước và chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến mới đầy khốc liệt.

Thị trường công nghệ vừa qua đã thực sự bùng nổ khi Apple trình làng iPhone Air, một thiết bị tập trung vào sự thanh lịch và sức mạnh trong một thân hình mỏng manh. Tuy nhiên, niềm vui của 'nhà táo' không kéo dài được lâu khi đối thủ Samsung đã có sẵn câu trả lời của mình.

Galaxy S25 Edge vẫn 'trên cơ' iPhone Air ở những điểm này - Ảnh 1.

Hai 'đại kình địch' iPhone Air và Galaxy S25 Edge khi đặt cạnh nhau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ba 'chìa khóa' giúp Galaxy S25 Edge nổi trội hơn iPhone Air

iPhone Air gây ấn tượng mạnh với độ mỏng chỉ 5,6 mm, một con số đáng kinh ngạc. Để đạt được điều này, Apple đã tái thiết kế toàn bộ kiến trúc bên trong, bảo vệ vẻ ngoài cao cấp bằng khung titan cấp 5 và hai lớp kính Ceramic Shield trước sau. Máy sở hữu màn hình XDR 6,5 inch ProMotion 120 Hz, nhưng lại khá khiêm tốn về camera với chỉ một ống kính 48 MP ở mặt sau.

Không để đối thủ tự do lấn lướt, Galaxy S25 Edge của Samsung, dù dày hơn một chút ở mức 5,8 mm, lại cho thấy một triết lý thiết kế khác biệt. Chiếc flagship Android này không chỉ có màn hình lớn hơn (6,7 inch) với thiết kế đục lỗ và viền siêu mỏng, mà còn nhẹ hơn đối thủ (163 g so với 165 g của iPhone Air).

Điểm ấn tượng của S25 Edge nằm ở hệ thống camera. Thay vì một ống kính, Samsung trang bị cho máy camera chính lên đến 200 MP và một camera góc siêu rộng 12 MP, hứa hẹn mang lại khả năng nhiếp ảnh đa dụng và vượt trội hoàn toàn so với iPhone Air.

Cuộc chiến siêu mỏng buộc cả hai gã khổng lồ phải chấp nhận hy sinh. Theo các thông tin ban đầu, cả iPhone Air và Galaxy S25 Edge đều có thể gặp vấn đề chung là thời lượng pin bị rút ngắn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần những bài đánh giá thực tế để có kết luận chính xác nhất.

Cuối cùng, sự lựa chọn sẽ thuộc về người dùng. Nếu bạn là người ưu tiên tính thẩm mỹ tuyệt đối, sự mỏng nhẹ đến kinh ngạc và hệ sinh thái của Apple, iPhone Air là một lựa chọn không thể bỏ qua. Nhưng nếu bạn cần một màn hình lớn hơn để giải trí, một hệ thống camera 'khủng' để sáng tạo và chấp nhận một thiết bị dày hơn 0,2 mm, thì Galaxy S25 Edge rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

Khám phá thêm chủ đề

