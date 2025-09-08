Hé lộ dung lượng pin loạt iPhone 17 ngay trước giờ G

Theo 9to5Mac, ngay trước thềm sự kiện tháng 9 được mong chờ nhất của Apple, một rò rỉ vào phút chót từ các hồ sơ đăng ký tại Trung Quốc đã hé lộ gần như toàn bộ dung lượng pin của cả bốn mẫu iPhone 17. Thông tin cho thấy một bước nhảy vọt ngoạn mục cho các dòng Pro, trong khi các phiên bản khác lại có những câu chuyện riêng.

Lộ thông số pin chi tiết toàn bộ dòng iPhone 17

Theo đó, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, hứa hẹn sẽ định nghĩa lại khái niệm 'thời lượng pin' trên iPhone.

Thông số pin của các sản phẩm trong dòng iPhone 17 lộ ngay trước giờ G ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng 4.252 mAh, tăng đến 18,7% so với 3.582 mAh của iPhone 16 Pro. Với mức tăng gần 400 mAh, người dùng có thể kỳ vọng thời gian sử dụng sẽ kéo dài thêm ít nhất 3 giờ, thậm chí vượt qua cả thời lượng pin của mẫu 16 Pro Max năm ngoái.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max sẽ là chiếc iPhone đầu tiên trong lịch sử phá vỡ rào cản 5.000 mAh, với viên pin 5.088 mAh. Con số khổng lồ này, kết hợp với hiệu suất năng lượng vượt trội của chip A19 Pro, gần như chắc chắn sẽ đưa iPhone 17 Pro Max lên ngôi vương mới về thời lượng pin trên thị trường smartphone, thách thức mọi đối thủ Android sừng sỏ nhất.

Tuy nhiên, niềm vui không dành cho tất cả. Mẫu iPhone 17 bản tiêu chuẩn chỉ nhận được một sự gia tăng khiêm tốn 4% (đạt 3.692 mAh). Mức tăng ít ỏi này có thể sẽ bị 'triệt tiêu' bởi màn hình lớn hơn (6,3 inch) và lần đầu được trang bị công nghệ ProMotion 120 Hz, khiến thời gian sử dụng thực tế có lẽ sẽ không khác biệt so với iPhone 16.

Đúng như dự đoán, mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng sẽ phải chấp nhận sự đánh đổi. Với dung lượng pin chỉ 3.149 mAh, thấp hơn 17% so với bản tiêu chuẩn, đây rõ ràng là cái giá phải trả cho một thiết kế thanh mảnh. Dù vậy, con số này vẫn khá hơn so với những tin đồn bi quan dưới 3.000 mAh trước đây.

Một chi tiết thú vị khác được hé lộ là lần đầu tiên, các phiên bản chỉ dùng eSIM sẽ có dung lượng pin nhỉnh hơn một chút so với các bản có khe SIM vật lý.

Tất cả những thông tin này sẽ sớm được xác thực ở sự kiện 'Awe Drop' tháng 9 của Apple sắp diễn ra. Hãy cùng chờ xem những con số rò rỉ này có trở thành sự thật hay không.