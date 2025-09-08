Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

S Pen sẽ 'sống sót' trên Galaxy S26 Ultra?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
08/09/2025 07:39 GMT+7

Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ có bút S Pen, nhưng người dùng sẽ phải đánh đổi bằng dung lượng pin?

Theo WCCF Tech, một tin đồn gây hoang mang trong cộng đồng Samfan vừa bị dập tắt khi một rò rỉ mới nhất đã cung cấp bằng chứng cho thấy bút S Pen sẽ không bị loại bỏ trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, tin vui này lại đi kèm với một sự đánh đổi về dung lượng pin và một câu hỏi lớn về tính năng vẫn còn bỏ ngỏ.

Lộ thông tin S Pen không bị 'khai tử' trên S26 Ultra

Theo một bản vẽ CAD được chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe (hiện dùng tên PhoneArt), thiết kế của Galaxy S26 Ultra vẫn có một khe cắm dành riêng cho bút S Pen. Điều này đã chấm dứt những đồn đoán cho rằng Samsung sẽ 'khai tử' phụ kiện biểu tượng này để có thêm không gian cho các linh kiện khác.

Rò rỉ xác nhận bút S Pen sẽ 'sống sót' trên Galaxy S26 Ultra - Ảnh 1.

Bản vẽ CAD hé lộ thông tin về khe cắm bút S Pen trên S26 Ultra

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc giữ lại khe cắm S Pen đồng nghĩa với việc Samsung sẽ phải hy sinh một phần không gian quý giá bên trong máy. Đây được cho là lý do chính khiến Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục 'mắc kẹt' với viên pin 5.000 mAh trong nhiều năm liên tiếp, một con số có phần thua thiệt so với các đối thủ đang chuyển dịch sang công nghệ pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn có một tin vui an ủi cho người dùng. Các nguồn tin cho biết S26 Ultra sẽ được nâng cấp công suất sạc từ 45W lên 60W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc đầy pin.

Dù sự tồn tại của S Pen đã được xác nhận, cuộc tranh cãi thực sự của người dùng lại xoay quanh các tính năng của nó. Thế hệ Galaxy S25 Ultra trước đó đã gây thất vọng lớn khi Samsung loại bỏ hoàn toàn kết nối Bluetooth khỏi bút S Pen, khiến các tính năng điều khiển từ xa như chụp ảnh, chuyển slide, điều khiển media... hoàn toàn biến mất.

Sự cắt giảm này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ người dùng. Một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi Samsung mang các tính năng Bluetooth trở lại trên S26 Ultra đã thu thập được hơn 9.000 chữ ký. Điều này cho thấy người dùng không chỉ muốn có S Pen, mà họ muốn một chiếc S Pen thông minh và đa dụng đúng nghĩa.

Hiện tại, vẫn chưa có gì chắc chắn liệu Samsung có lắng nghe người dùng và thay đổi quyết định trên Galaxy S26 Ultra hay không. Samfan sẽ phải tiếp tục chờ đợi và hy vọng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ trả lại 'linh hồn' cho chiếc bút stylus biểu tượng của mình.

Tin liên quan

Galaxy S26 Ultra sẽ khắc phục vấn đề lâu dài của S Pen

Galaxy S26 Ultra sẽ khắc phục vấn đề lâu dài của S Pen

Samsung cuối cùng cũng được cho là sẽ mang đến Galaxy S26 Ultra một bản nâng cấp mong đợi từ lâu liên quan đến S Pen.

Khám phá thêm chủ đề

S Pen Pin Bluetooth GALAXY Tính năng Dung lượng công nghệ chụp ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận