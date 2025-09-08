S Pen sẽ 'sống sót' trên Galaxy S26 Ultra?

Theo WCCF Tech, một tin đồn gây hoang mang trong cộng đồng Samfan vừa bị dập tắt khi một rò rỉ mới nhất đã cung cấp bằng chứng cho thấy bút S Pen sẽ không bị loại bỏ trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, tin vui này lại đi kèm với một sự đánh đổi về dung lượng pin và một câu hỏi lớn về tính năng vẫn còn bỏ ngỏ.

Lộ thông tin S Pen không bị 'khai tử' trên S26 Ultra

Theo một bản vẽ CAD được chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ uy tín Ice Universe (hiện dùng tên PhoneArt), thiết kế của Galaxy S26 Ultra vẫn có một khe cắm dành riêng cho bút S Pen. Điều này đã chấm dứt những đồn đoán cho rằng Samsung sẽ 'khai tử' phụ kiện biểu tượng này để có thêm không gian cho các linh kiện khác.

Bản vẽ CAD hé lộ thông tin về khe cắm bút S Pen trên S26 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc giữ lại khe cắm S Pen đồng nghĩa với việc Samsung sẽ phải hy sinh một phần không gian quý giá bên trong máy. Đây được cho là lý do chính khiến Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục 'mắc kẹt' với viên pin 5.000 mAh trong nhiều năm liên tiếp, một con số có phần thua thiệt so với các đối thủ đang chuyển dịch sang công nghệ pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, vẫn có một tin vui an ủi cho người dùng. Các nguồn tin cho biết S26 Ultra sẽ được nâng cấp công suất sạc từ 45W lên 60W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc đầy pin.

Dù sự tồn tại của S Pen đã được xác nhận, cuộc tranh cãi thực sự của người dùng lại xoay quanh các tính năng của nó. Thế hệ Galaxy S25 Ultra trước đó đã gây thất vọng lớn khi Samsung loại bỏ hoàn toàn kết nối Bluetooth khỏi bút S Pen, khiến các tính năng điều khiển từ xa như chụp ảnh, chuyển slide, điều khiển media... hoàn toàn biến mất.

Sự cắt giảm này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ người dùng. Một đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi Samsung mang các tính năng Bluetooth trở lại trên S26 Ultra đã thu thập được hơn 9.000 chữ ký. Điều này cho thấy người dùng không chỉ muốn có S Pen, mà họ muốn một chiếc S Pen thông minh và đa dụng đúng nghĩa.

Hiện tại, vẫn chưa có gì chắc chắn liệu Samsung có lắng nghe người dùng và thay đổi quyết định trên Galaxy S26 Ultra hay không. Samfan sẽ phải tiếp tục chờ đợi và hy vọng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ trả lại 'linh hồn' cho chiếc bút stylus biểu tượng của mình.