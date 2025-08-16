Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ ảnh khe SIM vật lý iPhone 17 Pro?

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/08/2025 15:13 GMT+7

Bất chấp những tin đồn, hình ảnh thực tế khe SIM iPhone 17 Pro vừa lộ diện khiến iFan thở phào.

Theo GSMArena, tưởng chừng như Apple đã quyết tâm loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý trên thế hệ iPhone 17 Pro sắp ra mắt, một hình ảnh rò rỉ mới đây lại cho thấy điều ngược lại, dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ chỉ vài tuần trước sự kiện ra mắt.

Các mẫu iPhone 17 Pro vẫn sử dụng SIM vật lý?

Trái ngược với những tin đồn trước đó khẳng định iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ trở thành thiết bị chỉ dùng eSIM trên toàn cầu, một chuyên gia rò rỉ uy tín trên mạng xã hội X vừa đăng tải hình ảnh được cho là linh kiện khe cắm thẻ SIM của iPhone 17 Pro.

Lộ ảnh khe SIM vật lý iPhone 17 Pro: Apple bất ngờ 'quay xe' vào phút chót? - Ảnh 1.

Hình ảnh rò rỉ được cho là khe SIM trên iPhone 17 Pro

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Nếu hình ảnh này là thật, có nghĩa là Apple ít nhất vẫn sẽ giữ lại khe SIM vật lý ở một số thị trường nhất định. Đây được xem là một tin vui đối với những người dùng thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia hoặc chưa sẵn sàng chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ eSIM. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng đây vẫn là thông tin chưa được xác thực và cộng đồng nên tiếp nhận một cách cẩn trọng.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt tin đồn khác về iPhone 17 Pro cũng đang nóng lên. Thế hệ iPhone cao cấp mới được cho là sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm được nâng cấp lên 256 GB, loại bỏ phiên bản 128 GB. Bên cạnh đó, máy sẽ được trang bị hệ thống ăng-ten tái định vị nhằm cải thiện khả năng thu sóng tốt và ổn định hơn.

Đáng chú ý, thiết kế cụm camera mới vốn được đồn đoán từ lâu gần đây cũng đã được gián tiếp xác nhận bởi dbrand, một nhà sản xuất phụ kiện danh tiếng, khi họ bắt đầu cho đặt hàng các sản phẩm ốp lưng với thiết kế hoàn toàn mới.

Tất cả những bí ẩn này sẽ sớm có lời giải đáp. Dòng sản phẩm iPhone 17 dự kiến sẽ được Apple trình làng trong sự kiện ra mắt thường niên, được cho là diễn ra vào đầu tháng 9 tới.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro Apple Sim Rò rỉ tin đồn ESIM sự kiện thiết kế
