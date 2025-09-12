iPhone 17 Pro Max 'cháy hàng' đặt trước tại Việt Nam

Đúng 19 giờ ngày 12.9, Apple Việt Nam chính thức mở đặt trước loạt iPhone 17 - một tuần trước khi bắt đầu giao máy tới người dùng. Giống như các năm trước, dù có nhiều ý kiến khen, chê sau buổi ra mắt, kịch bản "cháy hàng" lại diễn ra rất sớm vào thời điểm bắt đầu mở đặt trước. Chỉ trong vài phút, website của các đại lý lớn chập chờn, Apple Store Online báo lùi lịch giao và phiên bản được mong chờ nhất - iPhone 17 Pro Max màu cam - đã "bốc hơi" khỏi giỏ hàng của người dùng.

Trong khi đó, ở các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, tình trạng hết hàng diễn ra còn nhanh chóng hơn. Anh Tuấn Anh (Hà Nội) cho biết đã ngồi chờ từng phút cho tới thời điểm 19 giờ để đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến của Apple ở Shopee. "Chỉ vài chục giây trôi qua khi tôi lựa chọn phương thức thanh toán, đến lúc bấm Đặt hàng đã hết sạch mẫu iPhone 17 Pro Max bản 256 GB màu cam. Màu bạc cũng nhanh chóng 'dọn kho' trong khi màu xanh còn lại lâu hơn chút, nhưng cũng sớm không cho đặt mua nữa", anh Tuấn Anh chia sẻ.

iPhone 17 Pro Max màu cam hết hàng sau vài phút mở đặt trước Ảnh: Anh Quân

Theo ghi nhận, bản iPhone 17 Pro Max màu cam, dung lượng 256 GB hết hàng nhanh nhất, tiếp đó tới bản bộ nhớ trong lớn hơn là 512 GB. Đáng chú ý, phiên bản 2 TB mới có của năm nay lại hết hàng trước mẫu dung lượng 1 TB. Trong khi đó, iPhone Air có vẻ ít chuộng hơn, còn iPhone 17 256 GB nhanh chóng hết các màu mới, chỉ còn lại màu xanh lam khói.

Mẫu iPhone 17 Pro (màu cam, xanh) ít được người dùng quan tâm hơn và vẫn còn hàng sau hơn 20 phút mở bán. Màu bạc được bán hết từ khá sớm. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc cũng nhanh chóng không còn hàng sẵn chỉ sau vài phút mở bán trên cả nền tảng thương mại điện tử lẫn website hãng và website của các nhà phân phối ở Việt Nam.

Trên website chính thức của Apple Store tại Việt Nam, tình trạng quá tải diễn ra gần như ngay lập tức. Anh Đức Trung (TP.HCM) cho biết phải mất 4 phút mới có thể truy cập được vào trang web. Khi đặt mua chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam đầu tiên, lịch giao hàng vẫn là ngày 19.9. Nhưng chỉ 7 phút sau, khi đặt chiếc thứ hai, thời gian giao hàng đã bị lùi sang cuối tháng 9, đầu tháng 10. Nhiều người khác cũng sớm rơi vào tình trạng bị lùi lịch giao hàng qua đầu tháng 10.

Tại các hệ thống đại lý ủy quyền (AAR) cũng ghi nhận tình trạng "cháy hàng" tương tự. ShopDunk ghi nhận phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB màu cam hết hàng chỉ sau 4 phút mở bán. Cùng lúc, trang web của Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS cũng rơi vào tình trạng khó truy cập do lượng người dùng đổ về quá lớn. Các AAR đều xác nhận mẫu Pro Max chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hàng chục nghìn đơn hàng của mỗi đơn vị.

iPhone 17 Pro và Pro Max: Những điểm mới nào đáng chú ý?

Mỗi năm khi Apple ra mắt màu mới cho iPhone, người dùng lại đổ dồn sự chú ý về phiên bản độc quyền này vì dễ phân biệt với đời cũ và cũng đậm tính thời trang hơn. Nhưng cũng không loại trừ khả năng sức hút của màu mới đã được dự đoán trước và bên kinh doanh chủ động đưa nhỏ giọt ra thị trường nhằm tạo hiệu ứng khan hiếm, kích thích tâm lý của người dùng.

Ngoài đôi máy Pro thường niên và mẫu Air mới ra mắt với thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn cũng gây được nhiều sự chú ý nhờ cải tiến đưa công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz lên model này. Đây là thay đổi đáng giá nhất của thiết bị này năm nay, được nhiều người dùng nhận định là "xứng đáng" để đổi từ các thế hệ cũ lên mà không cần phải quan tâm tới dòng Pro.