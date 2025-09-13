iPhone Air hoãn bán tại Trung Quốc vì rào cản eSIM

Theo The Verge, Apple đã bất ngờ trì hoãn việc mở bán mẫu iPhone Air được mong đợi tại thị trường Trung Quốc, dù lịch đặt hàng trước dự kiến bắt đầu từ ngày 12.9. Nguyên nhân được cho là đến từ thiết kế chỉ sử dụng eSIM của máy, vốn đang đối mặt với các rào cản pháp lý tại quốc gia này.

Apple gặp khó với iPhone Air tại thị trường tỉ dân

Theo lịch trình toàn cầu, các đơn đặt hàng trước cho dòng iPhone 17 và iPhone Air đã bắt đầu mở từ ngày 12.9. Tuy nhiên, trong khi các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max vẫn lên kệ đúng hẹn tại Trung Quốc, mẫu iPhone Air siêu mỏng lại biến mất khỏi danh sách.

iPhone Air chưa thể tới tay người dùng Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Trang sản phẩm iPhone Air trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Trung Quốc hiện chỉ hiển thị dòng thông báo ngắn gọn: "Thông tin phát hành sẽ được cập nhật sau", không còn ngày mở bán cụ thể như trước. Sự trì hoãn này gần như chắc chắn xuất phát từ quyết định mang tính chiến lược của Apple khi muốn biến iPhone Air thành thiết bị chỉ sử dụng eSIM trên toàn thế giới.

Tại Trung Quốc đại lục, công nghệ eSIM chưa bao giờ được áp dụng rộng rãi do các quy định pháp lý và cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng. Tất cả các mẫu iPhone trước đây và ngay cả bộ ba iPhone 17 mới ra mắt dành cho thị trường này đều phải sử dụng SIM vật lý. Do đó, một thiết bị chỉ có eSIM như iPhone Air đã ngay lập tức vướng phải rào cản quy định.

Dù vậy, vẫn có những dấu hiệu cho thấy Apple đang tích cực làm việc để giải quyết vấn đề. Đầu tuần này, trang hỗ trợ của Apple đã cập nhật thông tin, cho biết họ đang trong quá trình "chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý" để cả ba nhà mạng lớn thuộc sở hữu nhà nước (China Mobile, China Telecom và China Unicom) có thể hỗ trợ eSIM.

Trả lời tờ South China Morning Post, đại diện Apple cũng khẳng định công ty đang "làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý để đưa iPhone Air đến Trung Quốc sớm nhất có thể". Tuy nhiên, thời điểm người dùng tại thị trường tỉ dân này có thể chạm tay vào chiếc iPhone siêu mỏng vẫn còn là một dấu hỏi.