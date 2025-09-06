Microsoft thừa nhận sự cố trên hàng loạt bản Windows

Theo Neowin, Microsoft vừa chính thức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng trong bản cập nhật bảo mật tháng 8.2025 (gồm cả bản vá KB5063878), gây ra tình trạng không thể cài đặt hoặc sửa chữa ứng dụng đối với nhiều người dùng không có quyền quản trị viên. Sự cố này ảnh hưởng trên diện rộng, bao gồm cả Windows 11, Windows 10 và các nền tảng Windows Server.

Microsoft tiếp tục gây ra sự cố bởi các bản cập nhật Windows

Sau những lùm xùm liên quan đến cáo buộc gây lỗi ổ SSD NVMe (vốn đã bị Microsoft bác bỏ), bản cập nhật Patch Tuesday tháng 8 của Windows lại tiếp tục gây ra một vấn đề mới và lần này được chính Microsoft xác nhận trên trang Bảng tin Sức khỏe Windows của mình.

Bản cập nhật Windows lại gây ra lỗi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WINDOWS CENTRAL

Lỗi mới này liên quan trực tiếp đến tính năng kiểm soát người dùng UAC (User Account Control). Cụ thể, sau khi cài đặt bản vá tháng 8, những người dùng không có quyền quản trị viên khi cố gắng cài đặt hoặc sửa chữa một số loại ứng dụng nhất định sẽ gặp thất bại, thường đi kèm với thông báo lỗi như "Error 1730" hoặc một lời nhắc UAC yêu cầu quyền quản trị mà họ không thể xác nhận.

Các trường hợp bị ảnh hưởng bao gồm:

Cài đặt các phiên bản Office cũ (ví dụ: Office 2010).

Khởi chạy hoặc cài đặt các ứng dụng Autodesk (AutoCAD, Civil 3D...).

Cài đặt các ứng dụng tự cấu hình cho mỗi người dùng.

Và một số kịch bản khác trong môi trường doanh nghiệp.

Điều đáng nói, lỗi này lại là một hệ quả không mong muốn từ chính nỗ lực tăng cường bảo mật của Microsoft. Công ty cho biết lỗi phát sinh từ một bản vá được thiết kế để sửa một lỗ hổng bảo mật khác trong Windows Installer (MSI). Trong quá trình vá lỗ hổng này, họ đã vô tình gây ra lỗi với quyền của người dùng thông thường.

Cách khắc phục tạm thời

Trong khi chờ đợi một bản vá chính thức, Microsoft đã đưa ra giải pháp tạm thời:

Đối với người dùng cá nhân : Giải pháp đơn giản nhất là nhấp chuột phải vào tệp cài đặt và chọn Run as administrator.

: Giải pháp đơn giản nhất là nhấp chuột phải vào tệp cài đặt và chọn Run as administrator. Đối với quản trị viên CNTT: Microsoft đề xuất sử dụng tính năng Known Issue Rollback (KIR) thông qua Group Policy để tạm thời vô hiệu hóa thay đổi gây lỗi.

Đây là một lời nhắc nhở rằng việc cập nhật hệ điều hành đôi khi có thể mang lại những sự cố không mong muốn. Người dùng và quản trị viên nên theo dõi trang Windows Health của Microsoft để cập nhật thông tin về các lỗi đã biết và giải pháp khắc phục.