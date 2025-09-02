Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Loạt Galaxy A và S23 nhận bản cập nhật One UI 8 beta sớm hơn dự kiến

Phong Đỗ
Phong Đỗ
02/09/2025 11:22 GMT+7

Samsung giữ đúng lời hứa, tung One UI 8 beta cho các mẫu Galaxy A và thêm cả Galaxy S23.

Theo GSMArena, Samsung vừa mang đến một bất ngờ lớn cho người dùng dòng Galaxy S23 khi tung ra bản beta One UI 8 sớm hơn một tuần so với lịch trình bị rò rỉ. Cùng lúc đó, hãng cũng giữ đúng lời hứa khi chính thức khởi động chương trình beta cho hàng loạt mẫu máy Galaxy A tầm trung nổi bật.

Dòng Galaxy A chính thức bước vào 'sân chơi' One UI 8 beta

Sau khi thực hiện đúng hẹn với bản beta cho Galaxy S24 vào tháng 8, Samsung đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cập nhật One UI 8 (dựa trên Android 16) cho các thiết bị của mình.

Tâm điểm của đợt cập nhật lần này chính là dòng flagship Galaxy S23. Mặc dù các tin đồn trước đó đều chỉ ra ngày 8.9 là thời điểm ra mắt, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều người dùng trên thế giới đã bắt đầu nhận được thông báo cập nhật. Động thái "đánh úp" này cho thấy quá trình phát triển phần mềm của Samsung đang diễn ra thuận lợi và nhanh hơn dự kiến.

Loạt điện thoại Galaxy A và S23 'đón' bản cập nhật One UI 8 beta - Ảnh 1.

Lời mời tham gia chương trình beta cho S23

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Đúng như lộ trình đã công bố, Samsung cũng đã mở chương trình beta cho các mẫu máy tầm trung được ưa chuộng, gồm có Galaxy A36, A35, A55 và A54. Hiện tại, chương trình chỉ khả dụng ở một số thị trường giới hạn như Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Ấn Độ. Người dùng tại các khu vực này cần đăng ký tham gia thông qua ứng dụng Samsung Members để có thể tải về và trải nghiệm.

Một vài thông tin chi tiết về bản cập nhật:

  • Galaxy A36: Số hiệu bản dựng A366EXXU4ZYHD, dung lượng khoảng 2,1 GB.
  • Galaxy A55: Số hiệu bản dựng A556EXXUAZYH6, dung lượng khoảng 1,9 GB.
Loạt điện thoại Galaxy A và S23 'đón' bản cập nhật One UI 8 beta - Ảnh 2.

Thông tin bản cập nhật One UI 8 beta cho Galaxy A55

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Trong đợt này, sự vắng mặt của Galaxy A56 và A34 trong danh sách beta là một điều khá khó hiểu, nhưng có thể chúng sẽ được cập nhật thẳng lên phiên bản ổn định. Trong khi đó, bộ đôi điện thoại gập Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 vẫn nằm trong lịch trình của tháng 9 và dự kiến sẽ sớm nhận được bản beta trong thời gian tới.

Nhìn chung, việc Samsung triển khai cập nhật nhanh chóng và thậm chí sớm hơn dự kiến là một tín hiệu tích cực cho người dùng đang mong chờ phiên bản One UI 8 chính thức.

Xem thêm bình luận