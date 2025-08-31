Danh sách thiết bị Galaxy được nâng cấp lên One UI 8

Theo Sammy Fans, không lâu nữa Samsung sẽ chính thức bắt đầu lộ trình phát hành phiên bản One UI 8 ổn định (Stable) dựa trên Android 16 cho hàng loạt thiết bị Galaxy. Sau nhiều tháng thử nghiệm Beta, danh sách đầy đủ các mẫu điện thoại, máy tính bảng được 'lên đời' đã được xác nhận. Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có tên trong danh sách dưới đây không.
One UI 8 'chốt' danh sách cập nhật
Bản cập nhật One UI 8 hứa hẹn mang đến nhiều công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) mới và các tính năng quan trọng mà One UI 7 còn thiếu sót. Đáng chú ý, các thiết bị cũ hơn như Galaxy S24 và các dòng máy gập được cho là những sản phẩm hưởng lợi chính từ bản nâng cấp lần này.
Dưới đây là danh sách chi tiết các thiết bị Samsung Galaxy sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8.
Dòng Galaxy S
Các mẫu flagship đời 2021 như Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra sẽ không được cập nhật lên One UI 8 do đã hết hạn hỗ trợ phần mềm. Tuy nhiên, phiên bản S21 FE vẫn có tên trong danh sách.
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (tháng 9)
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10)
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE (tháng 10)
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra (tháng 10)
- Galaxy S21 FE (tháng 10 hoặc tháng 11)
(Lịch trình trên đang là dự kiến, chưa được Samsung xác nhận chính thức)
Dòng Galaxy Z
Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Google, Samsung đã có thể trang bị Android 16 mới nhất cho các mẫu máy gập ra mắt trong năm nay ngay từ khi xuất xưởng. Các thế hệ cũ hơn cũng sẽ sớm được cập nhật.
- Galaxy Z Fold Special Edition (W25)
- Galaxy Z Fold6, Z Flip6 (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10)
- Galaxy Z Fold5, Z Flip5 (tháng 10)
- Galaxy Z Fold4, Z Flip4 (tháng 10)
Dòng Galaxy A
Đây là dòng sản phẩm có số lượng thiết bị được cập nhật đông đảo nhất, bao phủ từ phân khúc tầm trung đến giá rẻ.
- Galaxy A17
- Galaxy A56, A36
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
- Galaxy A55, A35, A25
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A54, A34, A24
- Galaxy A73, A53, A33
Dòng Galaxy M/F
Nhiều mẫu máy thuộc dòng M và F cũng sẽ nhận được bản cập nhật Android 16 ổn định trong năm 2025.
- Galaxy M56/F56
- Galaxy M55/F55
- Galaxy M55s
- Galaxy M44/F54
- Galaxy M34/F34
- Galaxy M53, M33
- Galaxy M16/F16
- Galaxy M15/F15
- Galaxy M06/F06
- Galaxy F36
Dòng Galaxy Tab
Dòng máy tính bảng cao cấp Tab S10 sẽ tham gia chương trình Beta vào tháng tới, trong khi các mẫu khác dự kiến sẽ được nâng cấp thẳng lên phiên bản ổn định.
- Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 Lite, S10 FE (tháng 10)
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+ (cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11)
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9, A9+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
