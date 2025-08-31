Danh sách thiết bị Galaxy được nâng cấp lên One UI 8

Theo Sammy Fans, không lâu nữa Samsung sẽ chính thức bắt đầu lộ trình phát hành phiên bản One UI 8 ổn định (Stable) dựa trên Android 16 cho hàng loạt thiết bị Galaxy. Sau nhiều tháng thử nghiệm Beta, danh sách đầy đủ các mẫu điện thoại, máy tính bảng được 'lên đời' đã được xác nhận. Hãy kiểm tra xem thiết bị của bạn có tên trong danh sách dưới đây không.

One UI 8 'chốt' danh sách cập nhật

Bản cập nhật One UI 8 hứa hẹn mang đến nhiều công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) mới và các tính năng quan trọng mà One UI 7 còn thiếu sót. Đáng chú ý, các thiết bị cũ hơn như Galaxy S24 và các dòng máy gập được cho là những sản phẩm hưởng lợi chính từ bản nâng cấp lần này.

Đã có danh sách các thiết bị được cập nhật lên phiên bản One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FORBES

Dưới đây là danh sách chi tiết các thiết bị Samsung Galaxy sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8.

Dòng Galaxy S

Các mẫu flagship đời 2021 như Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra sẽ không được cập nhật lên One UI 8 do đã hết hạn hỗ trợ phần mềm. Tuy nhiên, phiên bản S21 FE vẫn có tên trong danh sách.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (tháng 9)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10)

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE (tháng 10)

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra (tháng 10)

Galaxy S21 FE (tháng 10 hoặc tháng 11)

(Lịch trình trên đang là dự kiến, chưa được Samsung xác nhận chính thức)

Dòng Galaxy Z

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Google, Samsung đã có thể trang bị Android 16 mới nhất cho các mẫu máy gập ra mắt trong năm nay ngay từ khi xuất xưởng. Các thế hệ cũ hơn cũng sẽ sớm được cập nhật.

Galaxy Z Fold Special Edition (W25)

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10)

Galaxy Z Fold5, Z Flip5 (tháng 10)

Galaxy Z Fold4, Z Flip4 (tháng 10)

Dòng Galaxy A

Đây là dòng sản phẩm có số lượng thiết bị được cập nhật đông đảo nhất, bao phủ từ phân khúc tầm trung đến giá rẻ.

Galaxy A17

Galaxy A56, A36

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy A55, A35, A25

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A54, A34, A24

Galaxy A73, A53, A33

Dòng Galaxy M/F

Nhiều mẫu máy thuộc dòng M và F cũng sẽ nhận được bản cập nhật Android 16 ổn định trong năm 2025.

Galaxy M56/F56

Galaxy M55/F55

Galaxy M55s

Galaxy M44/F54

Galaxy M34/F34

Galaxy M53, M33

Galaxy M16/F16

Galaxy M15/F15

Galaxy M06/F06

Galaxy F36

Dòng Galaxy Tab

Dòng máy tính bảng cao cấp Tab S10 sẽ tham gia chương trình Beta vào tháng tới, trong khi các mẫu khác dự kiến sẽ được nâng cấp thẳng lên phiên bản ổn định.