Giấc mơ về công nghệ pin đột phá trên Galaxy S26 Edge bị trì hoãn

Theo SamMobile, có nhiều tin đồn gần đây thắp lên hy vọng về một cuộc cách mạng pin trên mẫu Galaxy S26 Edge sắp tới, với việc Samsung được cho là sẽ chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon đột phá. Tuy nhiên, một rò rỉ mới nhất từ cơ quan chứng nhận vừa dập tắt hy vọng này, dù vẫn mang đến một tin vui an ủi.

Bằng chứng từ chứng nhận 3C của Galaxy S26 Edge

Sau thành công của chiếc Galaxy S25 Edge siêu mỏng ra mắt đầu năm nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn về người kế nhiệm của nó. Trong đó, nâng cấp về pin là một trong những chủ đề được quan tâm nhất.

Galaxy S26 Edge vẫn thận trọng với công nghệ pin silicon-carbon ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Theo thông tin rò rỉ, viên pin dành cho Galaxy S26 Edge (mang mã hiệu EB-BS947ABY) đã xuất hiện trên trang web của cơ quan chứng nhận 3C Trung Quốc. Dữ liệu chứng nhận đã xác nhận một tin vui rằng dung lượng pin sẽ được nâng cấp.

Cụ thể, viên pin này có dung lượng định mức là 4.078 mAh, đồng nghĩa với việc nó sẽ được Samsung quảng bá với dung lượng 4.200 mAh. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với mức 3.900 mAh trên S25 Edge, chắc chắn sẽ là một lý do thuyết phục để người dùng 'xuống tiền'.

Tuy nhiên, chứng nhận này cũng mang đến một sự thất vọng lớn. Nó xác nhận đây vẫn là viên pin lithium-ion truyền thống, chứ không phải công nghệ pin silicon-carbon như nhiều người mong đợi. Công nghệ pin mới này được kỳ vọng sẽ cho phép dung lượng pin cao hơn đáng kể mà không làm tăng kích thước vật lý, một điều cực kỳ lý tưởng cho dòng Edge vốn theo đuổi sự mỏng nhẹ.

Việc Samsung chưa vội vàng áp dụng công nghệ pin mới có thể được xem là một bước đi thận trọng. Thay vì mạo hiểm với một công nghệ chưa được kiểm chứng rộng rãi, hãng đã chọn giải pháp an toàn là tăng dung lượng pin bằng công nghệ lithium-ion quen thuộc, vốn đã được chứng minh về độ ổn định và an toàn.

Như vậy, người dùng Galaxy S26 Edge chắc chắn sẽ có thời lượng sử dụng pin tốt hơn, nhưng cuộc cách mạng về pin trên smartphone có lẽ sẽ phải đợi thêm ít nhất một năm nữa.