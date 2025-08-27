31 điện thoại Xiaomi không được 'lên đời' Android 16

Theo GizmoChina, trong khi Xiaomi đang ráo riết chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng của HyperOS 3, một thông tin rò rỉ mới đây có thể sẽ là tin buồn đối với nhiều người dùng. Một danh sách gồm 31 mẫu điện thoại Xiaomi, Redmi và POCO được cho là sẽ không nhận được bản cập nhật lớn Android 16, đánh dấu sự kết thúc vòng đời hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị này.

Loạt flagship và máy tầm trung của Xiaomi sẽ không có Android 16

Theo báo cáo từ trang tin Xiaomi Time, dù các mẫu máy này vẫn sẽ được nâng cấp lên giao diện HyperOS 3 mới, nhưng đó sẽ chỉ là phiên bản dựa trên nền tảng Android 15 cũ hơn.

Lộ danh sách 31 điện thoại Xiaomi 'lỡ hẹn' với Android 16 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Chiến lược của Xiaomi được cho là sẽ phát hành hai phiên bản HyperOS 3 song song gồm một bản xây dựng trên nền tảng Android 15 cho các thiết bị cũ và một bản đầy đủ tính năng hơn dựa trên Android 16 cho các dòng máy mới. Điều này có nghĩa là người dùng 31 mẫu máy dưới đây sẽ được trải nghiệm giao diện và một số tính năng mới của HyperOS, nhưng sẽ bỏ lỡ các cải tiến cốt lõi về hiệu năng và bảo mật của Android 16.

Nếu bạn đang sở hữu một trong những thiết bị dưới đây, có lẽ đã đến lúc cân nhắc việc nâng cấp trong năm 2026 để tiếp tục nhận được những bản cập nhật Android mới nhất.

Xiaomi

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra

Xiaomi 12T / 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi

Redmi 12 / 12 5G

Redmi 13C / 13C 5G / 13R

Redmi K50 Ultra / K60

Redmi Note 12 4G / 12 NFC 4G / 12R / 12S / 12T Pro / 12 Turbo

Redmi Note 13 4G / 13 4G NFC / 13 5G / 13R Pro

POCO

POCO C65

POCO F5 5G / F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

Dù chưa công bố ngày ra mắt chính thức, các báo cáo cho thấy Xiaomi đã dừng phát triển các bản dựng phần mềm hiện tại để dồn toàn lực cho HyperOS 3. Một chương trình thử nghiệm beta HyperOS 3 (dựa trên Android 16) dự kiến sẽ sớm được khởi động.

Những người dùng sở hữu các dòng máy flagship mới như Xiaomi 15 hay 14T Pro sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm phiên bản hệ điều hành mới này. Tuy nhiên, số lượng suất tham gia sẽ rất hạn chế, đòi hỏi người dùng phải đăng ký nhanh chóng ngay khi chương trình được công bố.