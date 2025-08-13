Nên ở lại Windows 10 hay nâng cấp lên Windows 11?

Theo Neowin, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến thời hạn Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10. Đối với hàng triệu người dùng còn đang bám trụ, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Liệu việc nâng cấp lên Windows 11 có thực sự mang lại lợi ích về hiệu năng? Một loạt thử nghiệm chuyên sâu mới nhất trên phần cứng 2025 đã cho ra những kết quả đầy bất ngờ.

Người dùng nên ở lại với Windows 10 hay nâng cấp? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY EXPRESS

Khác với các so sánh trước đây, lần này các chuyên gia đã thay đổi phương pháp để tập trung vào hiệu năng của CPU, hé lộ những khác biệt lớn mà trước đây ít ai thấy rõ.

Bất ngờ thế hệ tiền nhiệm Windows 10

Tưởng chừng đã lỗi thời, Windows 10 vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể ở một số mặt trận. Trong các bài benchmark tổng hợp nặng về CPU như 3DMark Time Spy Extreme, Windows 10 bất ngờ giành chiến thắng áp đảo với hiệu năng cao hơn tới 29%.

Windows 10 tỏ ra vượt trội trong bài kiểm tra 3DMark Time Spy Extreme ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Gây sốc hơn nữa, trong tựa game mới nhất là Monster Hunter Wilds, hệ điều hành cũ này lại một lần nữa vượt qua Windows 11 với hiệu suất tốt hơn đến 33%, cho thấy Windows 10 vẫn chưa hoàn toàn "hụt hơi" và vẫn có thể xử lý tốt một số tác vụ nhất định.

Windows 11 hứa hẹn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai

Tuy nhiên, khi xét đến các khía cạnh phục vụ cho những lĩnh vực hiện đại và tương lai, Windows 11 đã chứng tỏ mình mới là "nhà vua".

- Chơi game: Trong các tựa game bom tấn như Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 6 và Cyberpunk 2077, Windows 11 mang lại một sự đột phá về hiệu năng, với tốc độ khung hình trung bình cao hơn từ 19 - 55%. Đây là một con số khổng lồ, đủ sức thay đổi hoàn toàn trải nghiệm chơi game.

Sức mạnh chiến Cyberpunk 2077 cao hơn hẳn của Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

- Trí tuệ nhân tạo (AI): Đây là lĩnh vực mà Windows 11 (phiên bản 24H2) thể hiện sự vượt trội. Trong các bài kiểm tra tạo văn bản AI với mô hình Llama 3.1 và Phi 3.5, Windows 11 cho hiệu năng cao hơn tới 43 - 46%.

Lời khuyên cho người dùng

Trước đây, việc ở lại Windows 10 không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất. Nhưng giờ đây, các kết quả đã cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Windows 11 không chỉ thắng nhiều hơn mà còn thắng ở những hạng mục quan trọng nhất đối với người dùng hiện đại như game và AI.

Với việc hỗ trợ bảo mật cho Windows 10 sắp kết thúc, cộng với những lợi thế về hiệu năng ngày càng rõ rệt, có rất ít lý do để người dùng tiếp tục bám trụ với hệ điều hành đã 10 năm tuổi.