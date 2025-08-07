Microsoft nêu lý do không thể nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11

Theo Neowin, nhiều người dùng Windows 10 đã không ít lần cảm thấy bối rối và khó chịu khi quá trình nâng cấp lên Windows 11 đột ngột bị chặn bởi một thông báo "What needs your attention" mơ hồ. Mới đây, Microsoft đã chính thức lên tiếng, công bố một bài viết hỗ trợ giải thích rõ ràng nguyên nhân của tình trạng này.

Trong một động thái được cộng đồng công nghệ hoan nghênh, gã khổng lồ phần mềm đã thừa nhận rằng thông báo trên là một "lệnh tạm dừng bảo vệ" (safeguard hold) được kích hoạt khi hệ thống phát hiện có sự cố tương thích.

Microsoft thừa nhận lý do khiến nhiều PC không thể nâng cấp lên Windows 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Microsoft giải thích lý do không thể nâng cấp lên Windows 11

Theo Microsoft, việc nâng cấp bị chặn là để ngăn người dùng có "trải nghiệm không mong muốn" sau khi cập nhật. Nguyên nhân của sự không tương thích này thường đến từ một trong 4 thành phần sau:

Trình điều khiển: Một driver phần cứng (như card đồ họa, âm thanh) đã cũ hoặc không tương thích với phiên bản Windows mới.

Một driver phần cứng (như card đồ họa, âm thanh) đã cũ hoặc không tương thích với phiên bản Windows mới. Phần cứng: Một linh kiện phần cứng trên máy tính của bạn không đáp ứng yêu cầu hoặc có xung đột đã biết.

Một linh kiện phần cứng trên máy tính của bạn không đáp ứng yêu cầu hoặc có xung đột đã biết. Ứng dụng: Một phần mềm bạn đã cài đặt (thường là các phần mềm diệt virus, VPN, hoặc ứng dụng hệ thống) không hoạt động tốt trên Windows 11.

Một phần mềm bạn đã cài đặt (thường là các phần mềm diệt virus, VPN, hoặc ứng dụng hệ thống) không hoạt động tốt trên Windows 11. Tính năng của Windows: Một tính năng cũ của Windows 10 bạn đang sử dụng không còn được hỗ trợ hoặc cần được cấu hình lại trên Windows 11.

Làm thế nào để khắc phục?

Động thái này của Microsoft được xem là tích cực, đặc biệt sau những lùm xùm về việc triển khai các bản cập nhật lớn như Windows 11 24H2, vốn đã bị chặn trên nhiều hệ thống trong một thời gian dài.

Quan trọng hơn, Microsoft không chỉ giải thích lý do mà còn cung cấp một hướng dẫn chi tiết để người dùng có thể tự mình xác định và khắc phục sự cố. Bằng cách làm theo các bước được chỉ dẫn tại trang web tinyurl.com/msfixupdate, người dùng có thể gỡ bỏ hoặc cập nhật các thành phần gây xung đột, từ đó có thể tiếp tục quá trình nâng cấp lên Windows 11 một cách suôn sẻ.