Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft nêu lý do không thể nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/08/2025 07:26 GMT+7

Không nâng cấp được lên Windows 11? Microsoft cuối cùng cũng giải thích lý do PC của bạn bị chặn.

Theo Neowin, nhiều người dùng Windows 10 đã không ít lần cảm thấy bối rối và khó chịu khi quá trình nâng cấp lên Windows 11 đột ngột bị chặn bởi một thông báo "What needs your attention" mơ hồ. Mới đây, Microsoft đã chính thức lên tiếng, công bố một bài viết hỗ trợ giải thích rõ ràng nguyên nhân của tình trạng này.

Trong một động thái được cộng đồng công nghệ hoan nghênh, gã khổng lồ phần mềm đã thừa nhận rằng thông báo trên là một "lệnh tạm dừng bảo vệ" (safeguard hold) được kích hoạt khi hệ thống phát hiện có sự cố tương thích.

Microsoft nêu lý do khiến không thể nâng cấp từ Windows 10 lên Windows 11 - Ảnh 1.

Microsoft thừa nhận lý do khiến nhiều PC không thể nâng cấp lên Windows 11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Microsoft giải thích lý do không thể nâng cấp lên Windows 11

Theo Microsoft, việc nâng cấp bị chặn là để ngăn người dùng có "trải nghiệm không mong muốn" sau khi cập nhật. Nguyên nhân của sự không tương thích này thường đến từ một trong 4 thành phần sau:

  • Trình điều khiển: Một driver phần cứng (như card đồ họa, âm thanh) đã cũ hoặc không tương thích với phiên bản Windows mới.
  • Phần cứng: Một linh kiện phần cứng trên máy tính của bạn không đáp ứng yêu cầu hoặc có xung đột đã biết.
  • Ứng dụng: Một phần mềm bạn đã cài đặt (thường là các phần mềm diệt virus, VPN, hoặc ứng dụng hệ thống) không hoạt động tốt trên Windows 11.
  • Tính năng của Windows: Một tính năng cũ của Windows 10 bạn đang sử dụng không còn được hỗ trợ hoặc cần được cấu hình lại trên Windows 11.

Làm thế nào để khắc phục?

Động thái này của Microsoft được xem là tích cực, đặc biệt sau những lùm xùm về việc triển khai các bản cập nhật lớn như Windows 11 24H2, vốn đã bị chặn trên nhiều hệ thống trong một thời gian dài.

Quan trọng hơn, Microsoft không chỉ giải thích lý do mà còn cung cấp một hướng dẫn chi tiết để người dùng có thể tự mình xác định và khắc phục sự cố. Bằng cách làm theo các bước được chỉ dẫn tại trang web tinyurl.com/msfixupdate, người dùng có thể gỡ bỏ hoặc cập nhật các thành phần gây xung đột, từ đó có thể tiếp tục quá trình nâng cấp lên Windows 11 một cách suôn sẻ.

Tin liên quan

Microsoft tuyên bố khai tử phiên bản Windows 11 'xấu số'

Microsoft tuyên bố khai tử phiên bản Windows 11 'xấu số'

Không chỉ Windows 10 sẽ bị ngừng hỗ trợ vào tháng 10 tới đây mà một phiên bản Windows 11 cũng sắp bị khai tử.

Khám phá thêm chủ đề

Microsoft Nâng cấp Windows 11 Phần cứng cập nhật Phần mềm hệ thống Khắc phục sự cố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận