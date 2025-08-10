Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Microsoft gây khó cho người dùng muốn ở lại với Windows 10

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/08/2025 14:41 GMT+7

Chỉ còn hơn 2 tháng trước giờ G, Microsoft chốt điều kiện bắt buộc với những người dùng muốn tiếp tục sử dụng Windows 10.

Theo TechSpot, thời hạn kết thúc hỗ trợ chính thức cho Windows 10 vào ngày 14.10 đang đến gần. Giữa bối cảnh đó, Microsoft vừa chính thức làm rõ các quy định của chương trình cập nhật mở rộng Extended Security Updates (ESU), với một điều kiện bắt buộc có thể gây tranh cãi nhưng đi kèm lợi ích bất ngờ.

Ở lại với Windows 10: Làm sao để an toàn và Microsoft bắt buộc điều gì?

Trong thông báo mới nhất, gã khổng lồ phần mềm xác nhận rằng tất cả người dùng muốn gia hạn vòng đời bảo mật cho Windows 10 thêm một năm đều bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Microsoft gây khó dễ cho người dùng muốn ở lại với Windows 10 - Ảnh 1.

Người dùng Windows 10 phải chấp nhận sự ràng buộc nếu không muốn nâng cấp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quy định này áp dụng cho mọi phương thức đăng ký, dù là trả 30 USD, đổi điểm thưởng Microsoft Rewards hay tham gia miễn phí qua sao lưu OneDrive. Điều này đã dập tắt hy vọng của những người dùng muốn trả tiền mà không cần tạo hay liên kết tài khoản. Theo Microsoft, yêu cầu này là cần thiết để họ có thể quản lý và áp dụng giấy phép ESU của người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Tuy việc bắt buộc dùng tài khoản Microsoft có thể khiến một số người dùng không hài lòng, Microsoft cũng đưa ra một sự thay đổi cực kỳ đáng giá. Thay vì mỗi máy phải mua một giấy phép riêng như trước đây, giờ đây chỉ cần giấy phép ESU duy nhất (trị giá 30 USD) sẽ có hiệu lực cho tối đa 10 thiết bị Windows 10 dưới cùng một tài khoản.

Đây là một lợi ích lớn cho các cá nhân hoặc hộ gia đình sở hữu nhiều máy tính, giúp chương trình trở nên hợp túi tiền và dễ quản lý hơn nhiều. Dù vậy, người dùng vẫn cần thực hiện thao tác đăng ký cho từng máy tính một cách riêng lẻ.

Để có thể tham gia chương trình ESU, máy tính của bạn phải đang chạy phiên bản Windows 10 22H2 và đã cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

Microsoft cho biết tùy chọn đăng ký đang được triển khai theo từng đợt thông qua Windows Update. Khi đến lượt, người dùng sẽ thấy một lời nhắc "Enroll now" trong mục cài đặt này. Chỉ cần nhấn vào, đăng nhập tài khoản Microsoft và làm theo hướng dẫn, thiết bị sau đó sẽ được bảo vệ an toàn khỏi các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng cho đến hết ngày 13.10.2026.

Với thời gian không còn nhiều, đây được xem là động thái cuối cùng của Microsoft nhằm tạo ra một "lối thoát" an toàn và hợp lý cho hàng triệu người dùng chưa sẵn sàng hoặc không thể nâng cấp lên Windows 11.

