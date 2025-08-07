Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Tính năng quan trọng của shortcut sắp bị 'khai tử' trên Windows 11 25H2

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/08/2025 10:45 GMT+7

Thay đổi "ngầm" trên Windows 11 25H2 khiến tính năng shortcut bạn dùng hằng ngày sắp không còn như cũ.

Theo Neowin, những người dùng đang háo hức chờ đợi bản cập nhật lớn Windows 11 25H2 vào cuối năm nay có thể sẽ phải đối mặt với một thay đổi bất ngờ và không mấy dễ chịu. Một tính năng cơ bản mà hàng triệu người sử dụng hằng ngày - shortcut trên màn hình Desktop - đang bị Microsoft âm thầm thay đổi, gây ra nhiều bất tiện và có thể loại bỏ một chức năng quan trọng đối với người dùng chuyên nghiệp.

Phiên bản 25H2, hiện được thử nghiệm trong kênh Dev, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến được mong đợi, đặc biệt là menu Start được thiết kế lại nhằm giải quyết các chỉ trích từ cộng đồng. Tuy nhiên, một thay đổi "ngầm" đi kèm đang gây xôn xao đó là cách thức hoạt động của các shortcut (lối tắt).

Cụ thể, khi người dùng tạo một shortcut bằng cách kéo thả ứng dụng từ menu Start mới ra ngoài desktop, hộp thoại Properties của shortcut đó đã bị thay đổi. Trong các phiên bản hiện tại (ví dụ 24H2), bạn có thể dễ dàng nhấp chuột phải vào shortcut, chọn Properties và xem toàn bộ đường dẫn của tệp tin trong ô "Target". Nhưng với bản 25H2, ô "Target" này không còn hiển thị đầy đủ đường dẫn nữa.

Tính năng quan trọng của shortcut sắp bị 'khai tử' trên Windows 11 25H2 - Ảnh 1.

Ô Target của shortcut đã biến mất trên Widows 11 25H2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Việc ẩn đi đường dẫn này không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm tra vị trí gốc của file. Vấn đề nghiêm trọng hơn là nó loại bỏ khả năng thêm các lệnh và đối số đặc biệt vào sau đường dẫn của tệp thực thi. Đây là một thủ thuật quan trọng mà người dùng chuyên nghiệp và các nhà phát triển thường xuyên sử dụng để kích hoạt các tính năng thử nghiệm hoặc chạy ứng dụng với một cấu hình đặc biệt.

Hiện tại, Microsoft vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về sự thay đổi này. Nhiều người trong cộng đồng công nghệ đang hy vọng đây chỉ là một lỗi phát sinh từ menu Start mới, bởi việc quay lại sử dụng menu Start phiên bản cũ sẽ khôi phục lại hoạt động bình thường cho các shortcut.

