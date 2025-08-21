Xiaomi đạt tổng doanh thu 16,24 tỉ USD trong quý 2/2025

Doanh thu toàn cầu của Xiaomi đạt 16,24 tỉ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước để đánh dấu quý thứ ba liên tiếp vượt mốc 14 tỉ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh cũng ghi nhận mức tăng 75,4%, đạt 1,512 tỉ USD.

Xiaomi tiếp tục duy trì mức doanh thu quý trên 14 tỉ USD trong ba quý liên tiếp

Ảnh: XIAOMI

Chiến lược cao cấp hóa của Xiaomi được cho là nguyên nhân giúp tạo động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực smartphone, xe điện thông minh và thiết bị gia dụng thông minh. Doanh thu từ mảng smartphone đạt 6,37 tỉ USD, với sản lượng tăng trưởng liên tiếp trong 8 quý và giữ vững vị trí top 3 toàn cầu trong 20 quý liên tiếp.

Mảng IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh lập kỷ lục doanh thu mới với 5,418 tỉ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ nhờ vào sự tăng trưởng 66,2% trong doanh thu thiết bị gia dụng thông minh. Đặc biệt, doanh thu từ xe điện thông minh đạt 2,982 tỉ USD, tăng 234% so với cùng kỳ và là lần đầu tiên doanh thu xe điện vượt 2,8 tỉ USD.

Sự bứt phá của Xiaomi trên khắp các mặt trận

Xiaomi cũng đã ra mắt Xiaomi YU7 Series, mẫu xe điện đầu tiên của hãng được định vị là "SUV hạng sang hiệu năng cao". Được biết, Xiaomi YU7 Series đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường với hơn 240.000 đơn đặt cọc chỉ trong 18 giờ sau khi ra mắt.

Bất chấp việc thị trường smartphone toàn cầu gặp nhiều khó khăn, mảng smartphone của Xiaomi vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định khi chiếm 14,7% thị phần toàn cầu về số lượng xuất xưởng trong quý 2. Tại Trung Quốc, doanh số smartphone cao cấp (giá từ 420 USD trở lên) chiếm 27,6% tổng doanh số của tập đoàn, điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của công ty đối với chiến lược cao cấp hóa.

Smartphone Xiaomi duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ảnh: XIAOMI

Mảng xe điện thông minh của Xiaomi tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu đạt 2,982 tỉ USD và số lượng xe điện giao đến tay khách hàng đạt 81.302 chiếc trong quý 2. Tính đến tháng 7, tổng số xe điện Xiaomi EV giao ra thị trường đã vượt mốc 300.000 chiếc.

Mảng IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh của Xiaomi cũng không kém phần ấn tượng với doanh thu đạt 5,418 tỉ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thiết bị gia dụng thông minh như điều hòa không khí, tủ lạnh và máy giặt đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Ngoài ra, mảng dịch vụ internet cũng duy trì kết quả ổn định với doanh thu đạt 1,274 tỉ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), với ngân sách đạt mức kỷ lục 1,092 tỉ USD trong quý 2, tăng 41,2% so với cùng kỳ.

Xiaomi đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường công nghệ toàn cầu với những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực như xe điện, chip và AI (trí tuệ nhân tạo), điều này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm đổi mới trong tương lai.