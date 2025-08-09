Xiaomi tăng trưởng mạnh mẽ, sẵn sàng đe dọa Samsung

Dựa trên một đồ họa được cho là của Canalys, Samsung vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 31% thị phần, nhưng ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm giảm mạnh 10%. Trong khi đó, Xiaomi đã vươn lên vị trí thứ hai với 23% thị phần và mức tăng trưởng 11% hằng năm.

Xiaomi đang vươn mình mạnh mẽ trên thị trường smartphone châu Âu ẢNH: REUTERS

Điều đáng chú ý là sự thăng tiến của Xiaomi đã đẩy Apple xuống vị trí thứ ba, với 21% thị phần và mức giảm 4% hằng năm. Đây là một cú sốc lớn bởi Apple là nhà cung cấp duy nhất bán thiết bị chạy iOS và thường được biết đến với "hệ sinh thái Apple" mạnh mẽ. Tuy nhiên, dường như sức hấp dẫn của hệ sinh thái này đã giảm sút tại châu Âu. Đây rõ ràng là lời cảnh tỉnh cho Apple nếu công ty không điều chỉnh lại cách thức kinh doanh.

Lý do nào giúp thị phần smartphone Xiaomi tăng trưởng mạnh mẽ?

Sự thay đổi thứ hạng giữa Xiaomi và Apple phản ánh sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng. Xiaomi nổi tiếng với những chiếc điện thoại hiệu năng cao nhưng giá cả phải chăng, trong khi các sản phẩm của Apple lại có mức giá cao hơn. Trong bối cảnh giá cả hàng tiêu dùng tăng cao ở châu Âu, khách hàng có thể đã quyết định cắt giảm chi tiêu cho smartphone.

Dữ liệu từ Canalys cho thấy sự sụt giảm âm thầm của cả Apple và Samsung khi cả hai đều ghi nhận mức tăng trưởng âm trong quý 2/2025. Mặc dù Samsung vẫn giữ vị trí số một, nhưng mức giảm 10% là đáng kể. Tuy không lớn bằng, nhưng mức giảm 4% của Apple lại khiến công ty này mất vị trí thứ hai vào tay Xiaomi.

Chỉ Xiaomi và Realme chứng kiến mức doanh số bán hàng cải thiện ẢNH: OMDIA

Hiện tại, lý do cụ thể cho sự sụt giảm này vẫn chưa được làm rõ khi Canalys chưa công bố thêm thông tin. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của Xiaomi và xu hướng tiết kiệm chi tiêu của người tiêu dùng có thể là những yếu tố chính.

Ngoài ra, Realme cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương 5% hằng năm để giữ vững vị trí thứ năm với 4% thị phần và không thay đổi so với quý trước. Nhà sản xuất điện thoại Motorola, Lenovo, là công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 18% hằng năm. Sự gia tăng thị phần của Xiaomi có thể liên quan đến sự sụt giảm của Motorola, khi cả hai đều nhắm đến cùng một đối tượng khách hàng.