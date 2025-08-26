Cảnh báo lỗi nghiêm trọng trên One UI 8

Theo SamMobile, phiên bản phần mềm One UI 8 mới nhất vừa ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, đang gặp phải một lỗi nghiêm trọng. Cụ thể, chế độ "Do Not Disturb" (DND - Không làm phiền) tự động reset các cài đặt của người dùng, dẫn đến nguy cơ bỏ lỡ các cuộc gọi khẩn cấp, tin nhắn quan trọng và thậm chí là cả báo thức buổi sáng.

One UI 8 khiến người dùng Galaxy Z Fold7 có nguy cơ bỏ lỡ báo thức

One UI 8 mang đến nhiều tính năng mới hấp dẫn cho các flagship của Samsung, nhưng nó cũng đi kèm một lỗi phần mềm cực kỳ khó chịu và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người dùng trải nghiệm trên chiếc Galaxy Z Fold7 phát hiện ra rằng chế độ DND không hoạt động như mong muốn.

One UI 8 mắc lỗi nghiêm trọng đối với chế độ Do not Disturb ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Vấn đề nằm ở chỗ các tùy chọn DND tự động bị reset lại về mặc định. Ví dụ, bạn có thể đã cẩn thận cài đặt cho phép cuộc gọi từ người thân hoặc cho phép chuông báo thức kêu ngay cả khi bật DND. Tuy nhiên, lỗi này sẽ tự động xóa các tùy chọn đó, khiến điện thoại của bạn im lặng hoàn toàn.

Điều này có thể dẫn đến những tình huống tai hại như ngủ quên và đi làm muộn vì chuông báo thức không kêu. Hoặc bỏ lỡ một cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình vào ban đêm. Đặc biệt, đáng lo ngại nhất là không nhận được tin nhắn hoặc thông báo công việc quan trọng.

Tin tốt là Samsung dường như đã biết về vấn đề này. Theo nhật ký thay đổi, phiên bản One UI 8 Beta 5 dành cho dòng Galaxy S25 đã bao gồm một bản vá để khắc phục sự cố DND.

Tuy nhiên, bản vá này vẫn chưa được phát hành cho phiên bản One UI 8 ổn định đang chạy trên Galaxy Z Fold7, Z Flip7, cũng như các thiết bị khác đang tham gia chương trình beta. Cộng đồng người dùng đang rất mong đợi Samsung sẽ nhanh chóng tung ra một bản cập nhật khẩn cấp.

Trong thời gian chờ đợi, nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chạy One UI 8, hãy cẩn thận khi sử dụng chế độ DND và nên kiểm tra lại các cài đặt của mình thường xuyên để tránh những sự cố đáng tiếc.