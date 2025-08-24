Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung đẩy mạnh đưa One UI 8 đến mọi người

Kiến Văn
Kiến Văn
24/08/2025 14:01 GMT+7

Samsung đang tiến hành thử nghiệm nội bộ bản cập nhật One UI 8 trên một số mẫu smartphone và tablet Galaxy.

Thông qua ứng dụng CheckFirm từ Google Play Store, trang Sammyfans phát hiện nhiều thiết bị Galaxy đang trong quá trình thử nghiệm với One UI 8. Điều này cho thấy Samsung đang nỗ lực để đẩy nhanh việc triển khai bản cập nhật này cho các thiết bị cũ, với kế hoạch bắt đầu từ tháng 9 tới.

Samsung đang dồn toàn lực đưa One UI 8 đến mọi người - Ảnh 1.

One UI 8 sẽ có mặt trên nhiều thiết bị Galaxy vào tháng 9 tới

ẢNH: SAMSUNG

Các thiết bị được ghi nhận đang thử nghiệm One UI 8 bao gồm dòng Galaxy S23, dòng Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4, dòng Galaxy A (A56, A55, A54, A36, A35, A26, A73, A33), dòng Galaxy Tab S10, dòng Galaxy Tab S9, Galaxy Tab Active 5 Pro và Galaxy M34.

Theo báo cáo, một số thiết bị đã được đánh dấu có bản dựng nội bộ và bản beta, trong khi một số khác xuất hiện trên dịch vụ chấm điểm chuẩn Geekbench. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa xác nhận danh sách này.

One UI 8 mang tin không vui cho người dùng Galaxy S21

Một chi tiết đáng chú ý trong danh sách này chính là sự thiếu vắng của Galaxy S21, phù hợp với những gì đã diễn ra với Galaxy S20, vốn cũng không nhận được One UI 7. Các thiết bị cũ của Samsung chỉ được hứa hẹn 4 năm cập nhật nền tảng, trong khi chỉ các thiết bị Galaxy kể từ sau dòng Galaxy S24 mới nhận được 7 năm cập nhật.

Được biết, One UI 8 là nền tảng được phát triển dựa trên Android 16. Phiên bản ổn định của nền tảng này hiện đã có sẵn trên các mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold7 và Z Flip7, trong khi dòng Galaxy S24 và S25 đã nhận One UI 8 beta. Samsung đã xác nhận rằng các bản One UI 8 beta sẽ được triển khai cho các thiết bị khác trong tháng tới.

Việc triển khai One UI 8 với tốc độ nhanh là nỗ lực của Samsung sau khi khiến nhiều người cảm thấy thất vọng với One UI 7, vốn liên tục bị trì hoãn trong thời gian dài.

