Samsung khắc phục xong sự cố kỳ lạ trên Galaxy S25 Ultra

Bản cập nhật dựa trên Android 16 này hiện đã có mặt tại Ấn Độ, Anh, Hàn Quốc và Đức, chỉ 3 tuần sau khi Samsung phát hành One UI 8 Beta 4. Mang số hiệu phiên bản ZYH6, bản cập nhật One UI 8 Beta 5 được cung cấp nhằm mang đến nhiều bản sửa lỗi quan trọng và cải tiến hiệu suất nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Người dùng dòng Galaxy S25 nên cập nhật lên One UI 8 Beta 5 ẢNH: SAM LOVER

Nhiều sự cố được Samsung khắc phục trong One UI 8 Beta 5

Theo nhật ký thay đổi, One UI 8 Beta 5 tập trung vào việc khắc phục các lỗi như sự cố điểm phát sóng, kích thước đồng hồ trên màn hình khóa, lệnh Air của S Pen, lỗi trong cửa sổ cài đặt nhanh, cũng như các vấn đề liên quan đến thông báo.

Đặc biệt, bản cập nhật này còn tích hợp bản vá bảo mật tháng 8.2025 nhằm giúp cải thiện tính bảo mật, độ ổn định và chức năng tổng thể của hệ thống, từ đó bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

Riêng với Galaxy S25 Ultra, One UI 8 Beta 5 cũng khắc phục lỗi camera khiến hình ảnh mặt trăng hiển thị màu tím. Trước đó, một quản trị viên của Samsung đã xác nhận sự cố liên quan đến tính năng Space Zoom và đã tái hiện lại lỗi này. Chính điều đó đã thúc đẩy các nhà phát triển tại công ty nhanh chóng tìm ra giải pháp để triển khai trong phiên bản Beta 5 này, giúp người dùng Galaxy S25 Ultra sử dụng Space Zoom để chụp ảnh Mặt Tr ăng đẹp mắt như trước khi điều chỉnh zoom xa đến 100x.

Samsung đang chuẩn bị cho phiên bản phát hành chính thức của One UI 8 vào tháng 9 tới, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác nhận.