Samsung thắng lớn với Galaxy S25 Ultra

Sự nổi bật của Galaxy S25 Ultra so với các đối thủ "Ultra" khác như Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra và Oppo Find X8 Ultra đã được minh chứng về doanh số bán hàng. Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, Galaxy S25 Ultra đã bán được 8,4 triệu chiếc tính đến cuối tháng 6.2025, vượt xa các đối thủ Xiaomi 15 Ultra (hơn 500.000 chiếc), Vivo X200 Ultra (219.000 chiếc) và Oppo Find X8 Ultra (210.000 chiếc).

Galaxy S25 Ultra đánh bại mọi mẫu smartphone Ultra còn lại ẢNH: PHONEARENA

Điều này cho thấy sự thống trị của Samsung trong phân khúc điện thoại Android cao cấp và khiến nhiều người đặt dấu hỏi về lý do Galaxy S25 Ultra bán chạy như vậy, đặc biệt khi sản phẩm chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ.

Điều gì giúp Galaxy S25 Ultra thành công?

Một trong những lý do chính bắt nguồn từ thương hiệu mạnh mẽ của Samsung, công ty vốn đứng thứ hai chỉ sau Apple trong lĩnh vực smartphone cao cấp. Khả năng phân phối toàn cầu cũng đóng vai trò quan trọng khi Galaxy S25 Ultra có mặt ở hầu hết thị trường lớn, trong khi các đối thủ như Vivo và Oppo chủ yếu chỉ tập trung vào thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, độ tin cậy và cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài của Samsung cũng là yếu tố quan trọng. Với thời gian hỗ trợ lên đến 7 năm, Galaxy S25 Ultra trở nên vượt trội hơn so với các đối thủ. Khi mà thị trường Android ngày càng phát triển, Samsung đã khẳng định vị thế dẫn đầu của mình, đặc biệt khi One UI ghi nhận sự đánh giá cao từ người dùng.

Nói về các đối thủ "Ultra" của Galaxy S25 Ultra, các sản phẩm này mang đến nhiều tính năng phần cứng nổi bật như cảm biến camera chính 1 inch giúp tối ưu hóa chất lượng ảnh, kết hợp phần mềm camera với nhiều tính năng tối ưu hóa cảnh chụp. Không chỉ có vậy, ngoại trừ Xiaomi 15 Ultra, các mẫu còn lại đều có pin với dung lượng cao hơn mức 5.000 mAh trên Galaxy S25 Ultra.