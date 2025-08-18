Samsung khiến toàn bộ dòng Galaxy S26 trở nên hấp dẫn

Trong năm nay, các nhà sản xuất smartphone đang tập trung vào việc phát triển những mẫu smartphone mỏng nhẹ hơn. Điều này đã được Samsung thể hiện rõ khi ra mắt Galaxy S25 Edge và Z Fold7 khi cả hai đều có thiết kế mỏng hơn so với các thế hệ trước. Giờ đây, công ty Hàn Quốc muốn tiếp tục xu hướng này với dòng Galaxy S26 ra mắt đầu năm sau.

Samsung tiếp tục theo đuổi con đường cắt giảm bề dày điện thoại với dòng Galaxy S26 ẢNH: PHONEARENA

Theo tuyên bố mới đây từ nguồn rò rỉ @kro_roe trên X, cả ba mẫu Galaxy S26 đều có thiết kế mỏng hơn, mặc dù điều đó không có nghĩa là chúng sẽ có độ mỏng tương đương với Galaxy S25 Edge. Thay vào đó, các mẫu mới sẽ chỉ mỏng hơn một chút nhằm mang lại cảm giác cầm nắm tốt hơn cho người dùng.

Samsung làm gì để dòng Galaxy S26 mỏng hơn?

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ Samsung sẽ thực hiện điều này như thế nào mà không ảnh hưởng đến kế hoạch trang bị pin lớn hơn cho các mẫu Galaxy S26, S26 Edge và S26 Ultra. Nguồn rò rỉ uy tín Ice Universe trước đó từng cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ mỏng và nhẹ hơn, mặc dù có những thông tin trái chiều về dung lượng pin của sản phẩm này, cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể không nhất thiết phải có pin lớn hơn.

Một khả năng khác là Samsung có thể chuyển sang công nghệ silicon-carbon để tăng dung lượng pin mà không làm tăng kích thước. Trước đó, đã có tin đồn rằng dòng Galaxy S26 sẽ sử dụng công nghệ này để đạt dung lượng pin lên tới 7.000 mAh.

Bên cạnh đó, các nguồn tin cũng cho biết mẫu Galaxy S26 cơ bản sẽ được thay thế bằng Galaxy S26 Pro, còn Galaxy S26 Plus có thể được thay thế bằng Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa quyết định liệu mẫu Plus có nên được thay thế bằng biến thể Pro hay tiếp tục tồn tại như hiện tại.

Mặc dù nhiều chi tiết về diện mạo cuối cùng của dòng Galaxy S26 vẫn chưa chắc chắn, một điều rõ ràng là Samsung đang quyết tâm thay đổi và cải tiến, hứa hẹn sẽ mang lại những sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng trong tương lai.