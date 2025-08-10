Thông tin khiến Galaxy S26 Ultra là lựa chọn đáng để nâng cấp

Theo thông tin được chia sẻ bởi chuyên gia rò rỉ Ice Universe trên X, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị RAM LPDDR5X tiên tiến cho phép hoạt động nhanh hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn so với thế hệ trước. Cụ thể, sản phẩm sẽ sử dụng RAM LPDDR5X với tốc độ lên tới 10,7 Gbps.

Công nghệ RAM tiên tiến giúp Galaxy S26 Ultra mang đến hiệu suất vượt trội ẢNH: SAMMOBILE

Đây là tốc độ tối đa của LPDDR5X 1γ (1-gamma) do nhà sản xuất chip Micron công bố vào tháng 6, điều này hứa hẹn mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn tới 20% so với thế hệ trước. Tốc độ tối đa và thời gian cụ thể cho thấy khả năng cao đây chính là con chip sẽ có trên Galaxy S26 Ultra.

Lợi ích từ công nghệ RAM mới đối với Galaxy S26 Ultra

So với Galaxy S25 Ultra, vốn chưa công bố tốc độ RAM chính thức nhưng đã được Micron xác nhận sử dụng LPDDR5X 1β (1-beta) với tốc độ tối đa 9,6 Gbps, việc nâng cấp từ 9,6 Gbps lên 10,7 Gbps tương đương với việc tăng băng thông 11,5%. Kết hợp với thiết kế 1γ, điều này sẽ mang lại hiệu suất cao hơn.

Đối với người dùng chuyên nghiệp, thông tin này rất đáng chú ý. Băng thông rộng hơn đồng nghĩa với việc bộ xử lý của điện thoại có thể di chuyển dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ các tác vụ nặng như quay video 8K, chơi game với tốc độ khung hình cao và chạy các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) trực tiếp trên thiết bị. Hiệu suất cải thiện cũng có thể giúp giảm thiểu hao pin trong những tác vụ này, đặc biệt khi AI đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm Galaxy của Samsung.

Ngoài nâng cấp RAM, Galaxy S26 Ultra còn được cho là sẽ đi kèm với các cải tiến khác như chip Snapdragon 8 Elite 2 do TSMC sản xuất, khung máy mỏng hơn và màn hình lớn hơn với viền mỏng. Mặc dù Samsung chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, những rò rỉ này cho thấy Galaxy S26 Ultra là chiếc điện thoại với nhiều nâng cấp đáng kể về cấu hình.