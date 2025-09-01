Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Sự cố SSD trên Windows 11 vẫn còn ám ảnh Microsoft

Phong Đỗ
Phong Đỗ
01/09/2025 14:24 GMT+7

Hãng sản xuất ổ cứng Phison lên tiếng về sự cố SSD liên quan đến bản cập nhật Windows 11.

Theo TechSpot, bản cập nhật bảo mật của Windows 11 (KB5063878) được phát hành gần đây đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ cộng đồng, khi gây ra lỗi hàng loạt cho cả ổ cứng SSD và HDD. Trong khi các báo cáo về sự cố ngày càng tăng, một nhà sản xuất lớn lại cho biết họ không thể đưa ra được bằng chứng về lỗi này, khiến người dùng vô cùng hoang mang.

Lỗi ổ cứng Windows 11: Người dùng tố cáo, nhà sản xuất phản bác

Làn sóng báo lỗi bắt nguồn từ Nhật Bản ngay sau khi Microsoft tung ra bản vá KB5063878 vào ngày 12.8. Nhiều người dùng cho biết ổ cứng của họ đột ngột "biến mất" khỏi hệ thống khi đang thực hiện các tác vụ sao chép dữ liệu dung lượng lớn (trên 50 GB). Mặc dù việc khởi động lại máy có thể tạm thời khắc phục, một số trường hợp nặng hơn đã khiến ổ đĩa phải được định dạng lại hoàn toàn, dẫn đến mất dữ liệu.

Hàng loạt thương hiệu lớn như Samsung, Western Digital, Seagate, Corsair, Crucial... đều được cho là bị ảnh hưởng.

Sự cố SSD trên Windows 11 vẫn chưa ngừng ám ảnh Microsoft - Ảnh 1.

Bản cập nhật Windows 11 gây bức xúc vì làm 'bốc hơi' ổ cứng

ẢNH: PHONG ĐỖ

Trước tình hình này, Phison, một trong những nhà sản xuất bộ điều khiển SSD lớn nhất thế giới, đã trở thành công ty đầu tiên lên tiếng. Phison cho biết họ đang tích cực điều tra vấn đề cùng với Microsoft nhưng đã không thể phục dựng được sự cố nói trên sau hơn 2.200 chu kỳ thử nghiệm và 4.500 giờ hoạt động liên tục.

Công ty cũng mạnh mẽ phản bác một tài liệu đang lan truyền trên mạng, vốn đổ lỗi cho bộ điều khiển của Phison và gọi đó là tin giả. Mặc dù vậy, Phison vẫn đưa ra lời khuyên người dùng nên lắp đặt tản nhiệt cho ổ SSD NVMe để hạn chế các vấn đề về nhiệt độ.

Tuy nhiên, giả thuyết về vấn đề nhiệt độ đã bị người dùng đầu tiên phát hiện ra sự cố (@Necoru_cat trên X) bác bỏ. Người này khẳng định các ổ SSD bị lỗi của mình đều đã được lắp tản nhiệt đầy đủ và đang làm việc trực tiếp với Microsoft để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận cuối cùng, người dùng được khuyến cáo nên hết sức thận trọng. Nếu chưa cập nhật, hãy tạm thời trì hoãn việc cài đặt bản cập nhật KB5063878 cho Windows 11 24H2. Ngược lại, nên cẩn trọng khi sao chép các tệp tin có dung lượng lớn và thường xuyên sao lưu dữ liệu quan trọng để phòng ngừa rủi ro.

