Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 gặp sự cố vì bản cập nhật mới

Kiến Văn
Kiến Văn
18/08/2025 10:44 GMT+7

Một sự cố nghiêm trọng đã được ghi nhận liên quan đến một trong số các bản vá bảo mật mà Microsoft vừa phát hành cho Windows 11 và 10.

Vào tuần trước, Microsoft phát hành một bản cập nhật quan trọng cho phần mềm bảo mật Defender nhằm giải quyết vấn đề mã độc Lamma đang lan rộng. Bản cập nhật này được phát hành đồng thời với bản vá Patch Tuesdays tháng 8.2025 cho Windows 11 (KB5063878, KB5063875) và Windows 10 (KB5063709, KB5063877, KB5063871, KB5063889).

Windows 11 gặp sự cố vì bản cập nhật mới - Ảnh 1.

Sự cố được cho là đang xảy ra với một số người dùng Windows 11 24H2 tại Nhật Bản

ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, bản vá Windows 11 24H2 (KB5063878) được cho là không hoàn hảo khi nhiều người dùng gặp phải sự cố cài đặt với mã lỗi 0x80240069. Microsoft đã nhanh chóng khắc phục sự cố này và phát hành bản sửa lỗi. Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng khác đã xuất hiện khi bản cập nhật dường như gây ra lỗi lưu trữ, khiến một số ổ đĩa không thể được hệ điều hành nhận diện, cùng với các vấn đề liên quan đến công nghệ tự giám sát, phân tích và báo cáo (SMART).

Không phải mọi hệ thống Windows 11 đều gặp vấn đề

Theo báo cáo, vấn đề này xảy ra khi ghi dữ liệu nặng vào các ổ SSD NVMe và ổ cứng HDD, đặc biệt khi dung lượng ghi liên tục đạt 50 GB và mức sử dụng bộ điều khiển vượt quá 60%. Điều này có thể dẫn đến lỗi tệp nghiêm trọng. Mặc dù sự cố này được khắc phục sau khi khởi động lại hệ thống, tuy nhiên nó vẫn không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ do vấn đề vẫn tái diễn sau đó.

Demo thay đổi cài đặt Windows 11 bằng Copilot của Dell

Phân tích cho thấy các ổ SSD sử dụng bộ điều khiển NAND Phison, đặc biệt là các mẫu không có DRAM, thường gặp lỗi. Một số ổ cứng HDD cấp doanh nghiệp cũng gặp phải tình trạng tương tự khi ghi dữ liệu với cường độ cao. Vấn đề này có nhiều điểm tương đồng với lỗi bộ đệm bộ nhớ máy chủ (HMB) của WD SN770 trước đó và việc hạn chế hoặc vô hiệu hóa HMB không mang lại cải thiện nào.

Đáng chú ý, chỉ một số báo cáo từ người dùng tại Nhật Bản ở thời điểm hiện tại báo cáo về vấn đề này, điều đó cho thấy đây có thể là một sự cố mang tính khu vực.

