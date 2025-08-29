Cài đặt phần mềm diệt virus bên thứ ba cho Windows 11 có cần thiết?

Trong nhiều năm, việc cài đặt một phần mềm diệt virus của bên thứ ba được xem là giải pháp bắt buộc để bảo vệ máy tính Windows. Tuy nhiên, thói quen này có thể đang khiến nhiều người dùng lãng phí tiền một cách không cần thiết, bởi 'người vệ sĩ' tích hợp sẵn của Microsoft trên Windows 11 giờ đây đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Windows Security trên Windows 11 mạnh mẽ đến mức nào?

Bất kỳ ai từng sử dụng các phiên bản Windows đầu những năm 2000 đều không thể quên cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi khi tải một phần mềm mới. Với một hệ điều hành mở và thiếu vắng cơ chế phòng thủ tích hợp, Windows từng là "miền đất hứa" cho các loại mã độc, khiến người dùng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các giải pháp từ bên thứ ba như Kaspersky, Norton hay Avast.

Nhận thấy điểm yếu này, Microsoft đã thay đổi cuộc chơi kể từ Windows 8 bằng việc tích hợp Windows Defender. Trải qua nhiều phiên bản cải tiến trên Windows 10 và 11, công cụ này (nay là một phần của Windows Security) đã lột xác thành một giải pháp bảo mật hàng đầu.

Windows Security ngày càng mạnh mẽ và bảo vệ Windows tốt hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Các bài kiểm tra độc lập từ tổ chức uy tín AV-Test liên tục cho thấy Microsoft Defender có hiệu suất phát hiện và diệt virus ngang bằng, thậm chí vượt mặt nhiều đối thủ trả phí. Quan trọng hơn, nó hoạt động cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không ảnh hưởng đến hiệu năng máy tính khi chơi game, làm đồ họa hay thực hiện các tác vụ nặng.

Không chỉ bảo vệ theo thời gian thực, Windows Security còn được trang bị những tính năng cao cấp như quét lúc khởi động để diệt malware cứng đầu (rootkit) và 'Controlled Folder Access' - một lớp lá chắn hiệu quả chống lại mã độc tống tiền (ransomware).

Mặc dù Windows Security đã rất mạnh mẽ, vẫn có một vài trường hợp mà các phần mềm của bên thứ ba tỏ ra hữu ích:

Cần kiểm soát chuyên sâu : Nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp cần tùy chỉnh sâu các quy tắc bảo vệ, các phần mềm trả phí sẽ cung cấp nhiều lựa chọn chi tiết hơn.

: Nếu bạn là người dùng chuyên nghiệp cần tùy chỉnh sâu các quy tắc bảo vệ, các phần mềm trả phí sẽ cung cấp nhiều lựa chọn chi tiết hơn. Giao diện Firewall tốt hơn : Tường lửa của Windows rất mạnh nhưng có giao diện quản lý khá "cồng kềnh". Nhiều bộ phần mềm diệt virus cung cấp một giao diện trực quan hơn để quản lý tường lửa.

: Tường lửa của Windows rất mạnh nhưng có giao diện quản lý khá "cồng kềnh". Nhiều bộ phần mềm diệt virus cung cấp một giao diện trực quan hơn để quản lý tường lửa. Cần một giải pháp tham chiếu thứ hai: Sau khi nghi ngờ máy bị nhiễm độc, việc dùng một trình quét thứ hai như phiên bản miễn phí của Malwarebytes để kiểm tra lại luôn là một ý hay.

Tuy nhiên, đối với đại đa số người dùng thông thường, việc tin tưởng vào Windows Security là một lựa chọn thông minh, an toàn và hoàn toàn miễn phí. Đã đến lúc bạn nên cân nhắc lại việc gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus hằng năm của mình.