Sắp có thể chỉnh sửa video trực tiếp trên Google Drive

Theo TechSpot, Google vừa tung ra một bản nâng cấp "thay đổi cuộc chơi" cho Google Drive, cho phép người dùng chỉnh sửa video trực tiếp ngay trên đám mây. Động thái này không chỉ biến Drive trở thành một công cụ đa năng hơn mà còn đưa Google vào cuộc đua trực diện với Microsoft và Adobe.

Google Drive bổ sung tính năng chỉnh sửa video

Từ nay, việc chỉnh sửa nhanh một video clip sẽ không còn đòi hỏi phải tải tệp về máy hay sử dụng các phần mềm phức tạp. Google đã chính thức tích hợp trình chỉnh sửa video dựa trên trình duyệt của mình, Google Vids, thẳng vào Google Drive.

Chỉnh sửa video trực tiếp trên giao diện web của Google Drive ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHPSOT

Với bản cập nhật mới, khi người dùng xem trước một tệp video trên Drive, họ sẽ thấy một nút "Open with Vids". Chỉ với một cú nhấp chuột, một trình chỉnh sửa video gọn nhẹ sẽ hiện ra, cho phép thực hiện các thao tác cơ bản như:

Cắt, ghép các đoạn clip.

Chèn văn bản, tiêu đề.

Thêm và tùy chỉnh âm thanh.

Đặc biệt, Google Vids còn được tích hợp sâu với Veo - hệ thống AI tạo sinh video và âm thanh của Google, hứa hẹn mang đến những tính năng chỉnh sửa thông minh trong tương lai. Sau khi hoàn tất, Vids sẽ tự động lưu một bản sao mới, đảm bảo video gốc của bạn luôn được giữ nguyên vẹn.

Tuy nhiên, đây là một tính năng cao cấp. Nó sẽ không có sẵn cho các tài khoản Google miễn phí. Thay vào đó, tính năng này chỉ được triển khai cho các khách hàng trả phí như các gói Google Workspace dành cho doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, các trường học có tiện ích Gemini Education và người dùng cá nhân mua các gói AI Pro và Ultra.

Về mặt kỹ thuật, Vids hỗ trợ các định dạng video phổ biến (MP4, MOV, WebM...) nhưng có giới hạn khi video phải dưới 35 phút và dung lượng không quá 4 GB.

Động thái này đặt Google vào thế cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn. Microsoft đã có Clipchamp được cài đặt sẵn trên Windows và tích hợp với OneDrive, trong khi Adobe cũng đang đẩy mạnh nền tảng Express gọn nhẹ của mình.

Tuy nhiên, chiến lược của Google có phần khác biệt khi biến việc chỉnh sửa video thành một phần mở rộng tự nhiên của Google Drive, nhấn mạnh vào sự tiện lợi và các thao tác "chữa cháy" nhanh gọn thay vì tạo ra một ứng dụng độc lập.