Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhiều iPhone đời cũ không còn sử dụng được iCloud

Phong Đỗ
Phong Đỗ
17/09/2025 07:57 GMT+7

Apple chính thức ngừng hỗ trợ iCloud trên một loạt thiết bị 'cổ lỗ sỉ', không thể dùng iMessage và sao lưu ảnh.

Theo PhoneArena, sau khi phát hành chính thức iOS 26, Apple đã lặng lẽ thực hiện một thay đổi quan trọng, chính thức 'khai tử' dịch vụ iCloud trên các thiết bị cũ không thể cập nhật lên phiên bản hệ điều hành cao hơn iOS 10. Động thái này ảnh hưởng trực tiếp đến những người dùng vẫn còn sở hữu các model kinh điển như iPhone 5, iPhone 5c và iPad thế hệ thứ 4.

iOS 26 ra mắt, loạt iPhone và iPad cũ mất quyền sử dụng iCloud

Theo thông tin vừa được cập nhật trên trang hỗ trợ chính thức của Apple vào ngày 15.9, công ty đã nâng yêu cầu hệ điều hành tối thiểu để có thể truy cập các dịch vụ iCloud. Đây là một động thái thường thấy mỗi khi Apple ra mắt một phiên bản iOS mới, nhằm đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho hệ sinh thái của mình.

Nhiều iPhone đời cũ sắp không thể sử dụng iCloud - Ảnh 1.

Apple ngừng hỗ trợ iCloud cho các thiết bị không lên được iOS 10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Việc mất quyền truy cập iCloud là một vấn đề nghiêm trọng, vì nó là xương sống cho hệ sinh thái Apple. Người dùng các thiết bị bị ảnh hưởng sẽ không thể sử dụng các tính năng cốt lõi sau:

  • Sao lưu iCloud (iCloud Backup): Không thể sao lưu dữ liệu điện thoại lên đám mây.
  • Ảnh iCloud (iCloud Photos): Ảnh và video mới sẽ không được tự động tải lên và đồng bộ.
  • iCloud Drive: Không thể truy cập và đồng bộ hóa các tệp tin.
  • iMessage, Danh bạ, Lịch: Dữ liệu sẽ không còn được đồng bộ hóa giữa các thiết bị.
  • Keychain: Mật khẩu đã lưu sẽ không thể truy cập được.

Các thiết bị sau sẽ mất hoàn toàn quyền truy cập iCloud:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPad thế hệ thứ 4

Đối với người dùng máy Mac đang chạy macOS Sierra (phiên bản tối thiểu cũ), có một giải pháp đơn giản. Tất cả các máy Mac có thể chạy macOS Sierra đều có khả năng nâng cấp lên macOS High Sierra. Người dùng chỉ cần cập nhật hệ điều hành của máy Mac để tiếp tục sử dụng iCloud bình thường.

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Việc Apple ngừng hỗ trợ các thiết bị quá cũ là điều dễ hiểu để tập trung nguồn lực và đảm bảo an ninh. Nếu bạn vẫn đang sử dụng iPhone 5, 5c, hoặc iPad 4, đây là lúc bạn cần hành động ngay lập tức, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng (ảnh, danh bạ, ghi chú) của mình sang máy tính hoặc một dịch vụ đám mây khác, vì iCloud sẽ không còn là một lựa chọn an toàn cho bạn.

Khám phá thêm chủ đề

Apple ICLOUD ipad cũ hệ điều hành dịch vụ iPhone 5c IPhone 5 Hệ sinh thái Đám mây dữ liệu
