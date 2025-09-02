Apple đang 'giấu' tính năng VPN miễn phí trên iPhone

Theo BGR, trong bối cảnh quyền riêng tư trên mạng ngày càng được quan tâm, nhiều người tìm đến các dịch vụ VPN trả phí. Tuy nhiên, Apple đã tích hợp sẵn một tính năng bảo mật mạnh mẽ tương tự VPN ngay trên iPhone của bạn, hoàn toàn miễn phí, mà có thể bạn chưa từng nghe tới.

Khi nói đến bảo mật trực tuyến, VPN (mạng riêng ảo) là một trong những công cụ hiệu quả nhất để che giấu danh tính và mã hóa lưu lượng truy cập internet. Thế nhưng, thay vì phải tốn tiền cho một dịch vụ bên thứ ba, người dùng iPhone có thể tận dụng ngay một "viên ngọc ẩn" mang tên iCloud Private Relay.

Tính năng iCloud Private Relay là giải pháp bảo mật trực tuyến cho trình duyệt Safari ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHCRUNCH

iCloud Private Relay là gì và có phải là VPN không?

Cần lưu ý, iCloud Private Relay không phải là một VPN đầy đủ tính năng. Tuy nhiên, nó hoạt động giống một VPN khi bạn sử dụng trình duyệt Safari.

Khi được kích hoạt, Private Relay sẽ che giấu địa chỉ IP và mã hóa toàn bộ lưu lượng duyệt web của bạn trên Safari. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp mạng (ISP), các trang web bạn truy cập và ngay cả Apple cũng không thể biết bạn là ai và bạn đang xem gì. Đây là một lớp bảo mật cực kỳ mạnh mẽ để chống lại việc theo dõi và thu thập dữ liệu cho mục đích quảng cáo.

Điểm khác biệt lớn nhất là Private Relay chỉ bảo vệ cho trình duyệt Safari, không có tác dụng với các trình duyệt khác (như Chrome) hay các ứng dụng (như Facebook, Zalo).

Hướng dẫn kích hoạt iCloud Private Relay

Việc bật tính năng này khá đơn giản:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone của bạn.

Nhấn vào tên và ảnh đại diện Apple ID ở trên cùng.

Chọn mục iCloud.

Cuộn xuống và tìm mục Private Relay.

Trong màn hình tiếp theo, chỉ cần gạt công tắc để bật tính năng này lên.

Kích hoạt tính năng iCloud Private Relay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACWORLD

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã tăng cường đáng kể sự riêng tư cho mọi hoạt động lướt web trên Safari của mình.

Khi nào cần sử dụng VPN thực thụ?

Dù Private Relay rất hữu ích, nhưng bạn vẫn nên cân nhắc sử dụng một dịch vụ VPN đầy đủ nếu muốn bảo vệ tất cả ứng dụng, không chỉ riêng Safari. Cũng như bạn thường xuyên sử dụng các mạng Wi-Fi công cộng không an toàn, thay đổi vị trí ảo của mình để truy cập các nội dung bị giới hạn địa lý.

Tóm lại, iCloud Private Relay là một tính năng miễn phí, mạnh mẽ và cực kỳ hữu ích mà mọi người dùng iPhone nên bật để bảo vệ mình khi lướt web hằng ngày trên Safari.