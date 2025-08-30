Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Mẹo khởi động lại iPhone khi nút nguồn 'đình công'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
30/08/2025 16:04 GMT+7

Có thể tắt nguồn và khởi động lại iPhone mà không cần chạm vào nút bấm bên cạnh.

Bạn cần khởi động lại iPhone vì đang bị treo, giật lag và cần khởi động lại gấp nhưng nút nguồn lại bị hỏng? Đừng lo lắng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc này mà không cần đến các nút bấm vật lý. Dưới đây là những cách đơn giản được tích hợp sẵn trong iOS để "giải nguy" trong những tình huống khẩn cấp.

Khởi động lại iPhone khi nút nguồn không hoạt động

Khởi động lại (restart) là một trong những thao tác cơ bản và hiệu quả nhất để khắc phục các lỗi vặt, cải thiện hiệu suất, hoặc xử lý các vấn đề về kết nối trên iPhone. Tuy nhiên, khi nút nguồn không còn hoạt động, nhiều người dùng lúng túng vì nghĩ rằng không còn cách nào khác.

Mẹo khởi động lại iPhone khi nút nguồn 'đình công' - Ảnh 1.

Vẫn có cách khởi động lại iPhone khi nút nguồn bị liệt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tuy nhiên, Apple đã lường trước những tình huống này và cung cấp một vài giải pháp thay thế ngay trong phần mềm.

Cách 1: Sử dụng menu Cài đặt

Đây là phương pháp chính thức, an toàn và được khuyến khích nhất. Quá trình này gồm hai bước tắt máy và bật máy trở lại.

Bước 1: Tắt máy

  • Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên màn hình chính.
  • Đi đến mục Cài đặt chung (General).
  • Cuộn xuống dưới cùng và chọn Tắt máy (Shut Down).
  • Một thanh trượt sẽ hiện ra, bạn chỉ cần trượt để tắt nguồn.
Mẹo khởi động lại iPhone khi nút nguồn 'đình công' - Ảnh 2.

Tắt iPhone bằng tùy chọn trong cài đặt hệ thống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 2: Bật máy trở lại

Khi không có nút nguồn, làm thế nào để bật máy? Rất đơn giản, bạn chỉ cần cắm iPhone vào một nguồn điện (dùng cáp sạc hoặc đặt lên đế sạc không dây). Thiết bị sẽ tự động khởi động trở lại.

Cách 2: Nhờ trợ lý ảo Siri

Nếu bạn đang sử dụng Siri, đây là cách nhanh nhất. Chỉ cần kích hoạt Siri (bằng cách nói lớn "Hey Siri") và đọc lệnh "Restart my iPhone" (khởi động lại iPhone). Một hộp thoại xác nhận sẽ hiện ra, bạn chỉ cần nhấn "Restart" là xong.

Mẹo khởi động lại iPhone khi nút nguồn 'đình công' - Ảnh 3.

Nhờ trợ lý ảo Siri khởi động lại iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách 3: Phương án 'bất đắc dĩ' - Để cạn pin

Đây là phương án cuối cùng nếu bạn không thể thực hiện hai cách trên. Hãy cứ sử dụng cho đến khi iPhone cạn pin và tự tắt nguồn. Sau đó, hãy cắm sạc cho máy. Quá trình sạc sẽ kích hoạt máy khởi động lại.

Tuy nhiên, bạn nên tránh làm cách này thường xuyên vì việc để pin cạn kiệt hoàn toàn có thể ảnh hưởng không tốt đến tuổi thọ của pin về lâu dài.

Với những thủ thuật đơn giản này, việc nút nguồn bị hỏng sẽ không còn là một trở ngại quá lớn khi bạn cần khởi động lại chiếc iPhone của mình.

Tin liên quan

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết

Ngay cả khi là một người sử dụng iPhone kỳ cựu, không phải ai cũng nắm vững những thủ thuật mà thiết bị này mang lại.

Khám phá thêm chủ đề

Apple khởi động lại iphone tắt nguồn Nút bấm Màn hình Pin cáp sạc Iphone Cài đặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận