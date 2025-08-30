Mẹo khởi động lại iPhone khi nút nguồn 'đình công'

Bạn cần khởi động lại iPhone vì đang bị treo, giật lag và cần khởi động lại gấp nhưng nút nguồn lại bị hỏng? Đừng lo lắng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc này mà không cần đến các nút bấm vật lý. Dưới đây là những cách đơn giản được tích hợp sẵn trong iOS để "giải nguy" trong những tình huống khẩn cấp.

Khởi động lại iPhone khi nút nguồn không hoạt động

Khởi động lại (restart) là một trong những thao tác cơ bản và hiệu quả nhất để khắc phục các lỗi vặt, cải thiện hiệu suất, hoặc xử lý các vấn đề về kết nối trên iPhone. Tuy nhiên, khi nút nguồn không còn hoạt động, nhiều người dùng lúng túng vì nghĩ rằng không còn cách nào khác.

Vẫn có cách khởi động lại iPhone khi nút nguồn bị liệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tuy nhiên, Apple đã lường trước những tình huống này và cung cấp một vài giải pháp thay thế ngay trong phần mềm.

Cách 1: Sử dụng menu Cài đặt

Đây là phương pháp chính thức, an toàn và được khuyến khích nhất. Quá trình này gồm hai bước tắt máy và bật máy trở lại.

Bước 1: Tắt máy

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên màn hình chính.

Đi đến mục Cài đặt chung (General).

Cuộn xuống dưới cùng và chọn Tắt máy (Shut Down).

Một thanh trượt sẽ hiện ra, bạn chỉ cần trượt để tắt nguồn.

Tắt iPhone bằng tùy chọn trong cài đặt hệ thống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 2: Bật máy trở lại

Khi không có nút nguồn, làm thế nào để bật máy? Rất đơn giản, bạn chỉ cần cắm iPhone vào một nguồn điện (dùng cáp sạc hoặc đặt lên đế sạc không dây). Thiết bị sẽ tự động khởi động trở lại.

Cách 2: Nhờ trợ lý ảo Siri

Nếu bạn đang sử dụng Siri, đây là cách nhanh nhất. Chỉ cần kích hoạt Siri (bằng cách nói lớn "Hey Siri") và đọc lệnh "Restart my iPhone" (khởi động lại iPhone). Một hộp thoại xác nhận sẽ hiện ra, bạn chỉ cần nhấn "Restart" là xong.

Nhờ trợ lý ảo Siri khởi động lại iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách 3: Phương án 'bất đắc dĩ' - Để cạn pin

Đây là phương án cuối cùng nếu bạn không thể thực hiện hai cách trên. Hãy cứ sử dụng cho đến khi iPhone cạn pin và tự tắt nguồn. Sau đó, hãy cắm sạc cho máy. Quá trình sạc sẽ kích hoạt máy khởi động lại.

Tuy nhiên, bạn nên tránh làm cách này thường xuyên vì việc để pin cạn kiệt hoàn toàn có thể ảnh hưởng không tốt đến tuổi thọ của pin về lâu dài.

Với những thủ thuật đơn giản này, việc nút nguồn bị hỏng sẽ không còn là một trở ngại quá lớn khi bạn cần khởi động lại chiếc iPhone của mình.