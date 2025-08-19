Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết

Kiến Văn
Kiến Văn
19/08/2025 15:44 GMT+7

Ngay cả khi là một người sử dụng iPhone kỳ cựu, không phải ai cũng nắm vững những thủ thuật mà thiết bị này mang lại.

Dưới đây là một số mẹo hữu ích cho người dùng iPhone, từ cách căn chỉnh bàn phím đến di chuyển nhiều ứng dụng cùng lúc mà mọi người có thể chưa từng nghe đến.

Căn chỉnh bàn phím để gõ bằng một tay

Một mẹo đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua là căn chỉnh bàn phím iPhone để gõ bằng một tay, điều này đặc biệt quan trọng trên các mẫu smartphone màn hình lớn như iPhone 16 Pro Max.

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết - Ảnh 1.

Người dùng có thể lựa chọn giữa các chế độ hiển thị bàn phím cho thuận tiện

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Rất đơn giản, chỉ cần giữ nút mở bàn phím Emoji và chọn một trong ba biểu tượng bàn phím hiện ra. Thao tác này sẽ giúp bàn phím dịch sang trái, phải hoặc giữ nguyên ở giữa. Việc đặt bàn phím ở chế độ trái hoặc phải không chỉ giúp người dùng dễ dàng gõ bằng một ngón cái mà còn thu gọn bàn phím lại.

Di chuyển nhiều ứng dụng cùng lúc

Hầu hết người dùng iPhone đều biết cách di chuyển một ứng dụng bằng cách giữ ngón tay trên đó. Tuy nhiên, nếu muốn di chuyển nhiều ứng dụng không liên quan mà không cần đưa chúng vào một thư mục, có một cách đơn giản để thực hiện điều này.

Chỉ cần bắt đầu bằng cách nhấn giữ một ứng dụng để di chuyển. Khi các ứng dụng khác bắt đầu rung lắc, giữ ngón tay trên ứng dụng đầu tiên và dùng ngón tay còn lại để chạm vào các ứng dụng khác. Thao tác này sẽ tạm thời nhóm các ứng dụng người dùng đã chọn lại với nhau, từ đó giúp họ di chuyển chúng một cách dễ dàng mà không cần phải tạo thư mục.

Giảm say xe khi sử dụng iPhone trong ô tô

Nếu cảm thấy khó chịu khi nhìn vào iPhone khi đang ngồi trong xe ô tô, có một cách giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn. Người dùng có thể bật lựa chọn "Hiển thị Chỉ báo chuyển động của xe" trong phần Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động.

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết - Ảnh 2.

Thiết lập trong mục Chuyển động của phần Trợ năng để giảm bị say xe

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tính năng này sẽ thêm một loạt chấm tròn vào viền màn hình với khả năng phản ứng với chuyển động của xe nhằm giảm cảm giác say xe.

Ngăn ngừa vô tình bật đèn pin iPhone

Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng vô tình bật đèn pin trên màn hình khóa iPhone, có một giải pháp đơn giản để khắc phục. Đầu tiên, hãy khóa màn hình điện thoại, sau đó nhấc máy lên và nhấn giữ ngón tay trên màn hình cho đến khi thấy phần menu Tùy chỉnh hình nền xuất hiện.

Hãy nhấn vào Tùy chỉnh > Màn hình khóa và xóa hoàn toàn biểu tượng đèn pin hoặc thay thế bằng một biểu tượng khác. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng bất kỳ biểu tượng nào khác mà người dùng đặt vào vị trí này cũng có thể bị kích hoạt một cách vô tình như đèn pin.

Lên lịch nhắn tin trên iPhone

iPhone có một tính năng giúp lên lịch tin nhắn trong ứng dụng Tin nhắn mà không phải ai cũng để ý. Xuất hiện kể từ phiên bản iOS 18, tính năng cho phép người dùng hẹn lịch gửi tin nhắn vào những thời điểm nào đó mà có thể mình không thấy tiện để ngồi soạn.

Những thủ thuật đơn giản với iPhone nhiều người nên biết - Ảnh 3.

Tính năng Gửi sau xuất hiện trên iPhone chạy iOS 18 trở lên và không hỗ trợ Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để sử dụng, hãy soạn tin nhắn và nhấn vào dấu cộng bên trái thay vì mũi tên màu xanh bên phải. Cuộn xuống và chọn Gửi sau. Giao diện đơn giản sẽ cho phép người dùng chọn thời gian gửi tin nhắn. Hãy yên tâm rằng bạn bè sẽ không biết người dùng đã soạn tin nhắn này vào lúc nào.

Lưu ý rằng cả người dùng và người nhận đều cần sử dụng iOS để tính năng này hoạt động. Điều đó có nghĩa người dùng Android sẽ không thể nhận tin nhắn như vậy.

Xem thêm bình luận