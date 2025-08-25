Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple kiện nhân viên tuồn bí mật của Apple Watch cho Oppo

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/08/2025 19:51 GMT+7

"Đi đêm" với Oppo, cựu kiến trúc sư Apple Watch đối mặt vụ kiện chấn động.

Theo PC Mag, Apple vừa đệ đơn kiện một cựu thành viên cấp cao của đội ngũ Apple Watch với cáo buộc chia sẻ hàng loạt bí mật thương mại quan trọng cho đối thủ công nghệ Oppo đến từ Trung Quốc. Vụ việc đang gây chấn động giới công nghệ và dấy lên lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin nội bộ.

Cựu nhân viên Apple bị tố cáo trộm công nghệ để đầu quân cho Oppo

Theo hồ sơ vụ kiện được MacRumors phát hiện, tiến sĩ Chen Shi, người từng giữ vai trò kiến trúc sư hệ thống cảm biến tại Apple Watch trong 5 năm, bị cáo buộc "âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại của Apple liên quan đến Apple Watch và tiết lộ chúng cho các nhà tuyển dụng mới là Oppo và InnoPeak".

Apple kiện nhân viên tuồn bí mật của Apple Watch cho Oppo - Ảnh 1.

Apple đâm đơn kiện cựu nhân viên vì ăn cắp bí mật thương mại của Apple Watch

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FOX BUSINESS

Cáo buộc từ Apple cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Tiến sĩ Shi bị tố đã tải xuống tới 63 tài liệu mật chứa đựng những thông tin cốt lõi về công nghệ Apple Watch vào ổ USB cá nhân. Không chỉ vậy, ông còn bị cáo buộc nói dối về lý do rời công ty, viện cớ về Trung Quốc chăm sóc cha mẹ già, trong khi thực tế đã chuẩn bị chuyển sang làm việc cho Oppo.

Đáng chú ý, Apple còn cáo buộc ông Shi đã có những hành động "nghe ngóng" thông tin một cách có hệ thống. Cụ thể, ông đã tổ chức và tham dự "hàng chục cuộc họp một đối một với các thành viên đội ngũ kỹ thuật của Apple Watch" để thu thập thông tin về các dự án R&D đang triển khai, đặc biệt là về các cảm biến quang học, nhiệt độ và ECG.

Những hành động mờ ám của tiến sĩ Shi dường như đã bị lật tẩy bởi chính bản thân ông. Luật sư của Apple cáo buộc rằng ông đã tìm kiếm trên mạng những cụm từ như "cách xóa sạch MacBook" và "Liệu ai đó có thể thấy tôi đã mở một tệp trên ổ đĩa dùng chung không?" ngay trong quá trình tải xuống các tài liệu mật.

Về phía Oppo, công ty đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố phủ nhận mọi liên quan. "Chúng tôi đã biết về vụ kiện gần đây do Apple đệ đơn tại California và đã xem xét cẩn thận các cáo buộc trong đơn kiện của Apple", Oppo cho biết, "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan giữa những cáo buộc này và hành vi của nhân viên đó trong thời gian làm việc tại Oppo".

Trong quá khứ, Apple cũng từng có những vụ kiện tương tự liên quan đến dự án xe tự lái Apple Car, cho thấy sự nghiêm túc của công ty trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ của hãng.

Xem thêm bình luận