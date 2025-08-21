Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple Watch sắp được tích hợp Touch ID

Phong Đỗ
21/08/2025 07:08 GMT+7

Apple Watch của năm 2026 sẽ có cảm biến vân tay? bằng chứng vừa lộ ra từ mã nguồn của Apple.

Theo GSMArena, một phát hiện mới trong mã lập trình nội bộ của Apple vừa hé lộ một kế hoạch đầy bất ngờ, khi gã khổng lồ công nghệ dường như đang thử nghiệm việc đưa cảm biến vân tay Touch ID trở lại và tích hợp nó lên các thế hệ Apple Watch trong tương lai, sớm nhất là vào năm 2026.

Apple muốn trang bị Touch ID cho Apple Watch?

Theo một báo cáo công nghệ mới nhất, các nhà phát triển đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Apple đang tích cực khám phá việc trang bị Touch ID cho Apple Watch. Bằng chứng này đến từ một đoạn mã lập trình nội bộ của công ty, trong đó có tham chiếu đến "AppleMesa" - vốn là tên mã mà Apple đã sử dụng trong nhiều năm cho công nghệ cảm biến vân tay Touch ID.

Apple Watch sắp được tích hợp Touch ID - Ảnh 1.

Apple muốn đưa Touch ID trở lại trên Apple Watch

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Vì đoạn mã này chỉ dành cho mục đích nội bộ và đang trong giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu, chắc chắn các mẫu Apple Watch ra mắt trong năm nay (2025) sẽ không có tính năng này. Thời điểm sớm nhất mà người dùng có thể trông đợi là vào năm sau, có thể là trên thế hệ Apple Watch Ultra 4.

Câu hỏi lớn nhất là cảm biến vân tay sẽ được đặt ở đâu trên một thiết bị nhỏ gọn như vậy? Có hai khả năng hợp lý được đưa ra:

  • Tích hợp vào nút sườn: Tương tự như trên một số mẫu iPad, cảm biến có thể được nhúng vào nút cạnh bên của đồng hồ.
  • Cảm biến dưới màn hình: Một cảm biến quang học được đặt ẩn dưới tấm nền màn hình, một công nghệ đã được đồn đại từ lâu.

Thông tin rò rỉ này càng trở nên đáng tin cậy khi nó hoàn toàn trùng khớp với một tin đồn khác từ tuần trước, cho rằng Apple Watch thế hệ 2026 sẽ có một cuộc "đại tu thiết kế". Việc bổ sung một thành phần phần cứng mới như Touch ID sẽ là một lý do hoàn hảo cho sự thay đổi về thiết kế.

Ngoài ra, các mẫu đồng hồ thông minh của năm 2026 cũng được cho là sẽ trang bị một bộ vi xử lý mới mạnh mẽ hơn. Tất cả những mảnh ghép này đang hé lộ về một thế hệ Apple Watch đột phá đang chờ đợi người dùng ở phía trước.

