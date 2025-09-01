Vật liệu mới hứa hẹn thay đổi tương lai của xe điện và iPhone

Theo TheCoolDown, một vấn đề nan giải đã làm đau đầu các nhà sản xuất điện tử trong nhiều thập kỷ, đó là sự phụ thuộc vào các loại nhựa chịu nhiệt hiệu quả nhưng cực kỳ ô nhiễm, có thể sắp đi đến hồi kết. Một nhóm nhà khoa học Mỹ vừa công bố một phát minh đột phá về vật liệu mới, hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi cho các ngành công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Vật liệu mới hứa hẹn cách mạng hóa ngành điện tử và bảo vệ môi trường

Trong một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí danh tiếng Science, các nhà nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ) đã công bố việc tạo ra thành công một loại polyme hoàn toàn mới. "Khi nguồn tài trợ đã hết hạn… chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, cho đến khi cuối cùng chúng tôi đã trúng độc đắc", Giáo sư Lei Zhu, trưởng nhóm nghiên cứu, hào hứng chia sẻ.

Các nhà khoa học chế tạo thành công loại vật liệu mới thân thiện với môi trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THECOOLDOWN

Ngành công nghiệp điện tử, xe điện và hàng không vũ trụ hiện phụ thuộc rất nhiều vào polyme flo hóa. Đây là loại nhựa có khả năng cách điện và chịu nhiệt tuyệt vời, nhưng lại là một "cơn ác mộng" đối với môi trường. Chúng gần như không thể tái chế và không tự phân hủy trong tự nhiên, góp phần tạo ra gánh nặng rác thải điện tử khổng lồ.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm của Giáo sư Zhu đã phát triển một "polyme sắt điện không chứa flo". Vật liệu mới này mang lại tất cả những ưu điểm của loại nhựa cũ nhưng lại không có các nhược điểm về môi trường, mở ra một tương lai sản xuất bền vững hơn.

Điều làm cho phát minh này trở nên đặc biệt không chỉ là tính 'xanh' của nó. Giáo sư Zhu giải thích: "Cách vật liệu này tạo ra các đặc tính điện của nó cũng hoàn toàn mới về mặt cơ bản. Không giống như các vật liệu hiện tại, nó không cần phải kết tinh để khóa lại độ phân cực".

Nói cách khác, đây không chỉ là một sự thay thế, mà là một bước tiến khoa học cơ bản, có thể dẫn đến nhiều ứng dụng đột phá khác trong tương lai.

Vật liệu mới này có tiềm năng tác động sâu rộng đến các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế toàn cầu, từ thiết bị điện tử tiêu dùng, xe điện, cho đến cơ sở hạ tầng năng lượng và hàng không vũ trụ. Việc sử dụng một vật liệu thân thiện với môi trường hơn sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm ngay từ trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng rất thực tế khi cho biết nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Sẽ cần thêm nhiều thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất của vật liệu ở quy mô công nghiệp và trong các ứng dụng dài hạn trước khi có thể thương mại hóa. Dù vậy, những kết quả ban đầu là vô cùng hứa hẹn, thắp lên hy vọng về một cuộc cách mạng thầm lặng cho công nghệ xanh.