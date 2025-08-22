Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI hỗ trợ tìm vật liệu mới thay thế lithium giúp pin bền hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
22/08/2025 09:14 GMT+7

Mặc dù pin lithium-ion hiện vẫn chiếm ưu thế trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, các nhà nghiên cứu đang tích cực tìm kiếm những vật liệu mới có thể thay thế lithium.

Trong khi một số nghiên cứu chỉ ra bê tông có thể được dùng để lưu trữ năng lượng, các kỹ sư vẫn đang tìm kiếm các vật liệu thay thế cho lithium nhằm phát triển những sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

AI hỗ trợ tìm vật liệu mới thay thế lithium giúp pin bền hơn - Ảnh 1.

Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm ra vật liệu hoàn hảo để thay thế lithium cho pin tương lai

ẢNH: REUTERS

Việc phát triển các vật liệu mới cho pin không chỉ có thể cải thiện hiệu suất của pin xe điện mà còn mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Gần đây, một nghiên cứu mới đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để rà soát danh mục các vật liệu tiềm năng, từ đó thu hẹp danh sách xuống còn ít nhất 5 loại vật liệu mà các nhà khoa học tin rằng có thể thay thế lithium trong tương lai.

AI rút ngắn thời gian 'truy tìm' vật liệu hoàn hảo

Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề không nằm ở việc thiếu hụt các vật liệu tiềm năng mà là cách xử lý và phân loại chúng một cách hiệu quả để tránh mất thời gian. AI đã chứng minh khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực, từ y tế đến nghiên cứu vật liệu, nhưng giờ đây công nghệ này đang giúp các nhà khoa học xác định những vật liệu nào có thể hoạt động tốt nhất mà không cần thử nghiệm từng loại.

Nga đánh bật quân Ukraine ở vùng mỏ lithium lớn

Trong bài báo được công bố trên tạp chí Cell, các nhà nghiên cứu đã giới thiệu 5 vật liệu mới, mỗi loại được cấu thành từ các thành phần khác nhau. Dựa trên oxit kim loại chuyển tiếp (TMO), những cấu trúc này có khả năng cung cấp không gian lớn cho việc vận chuyển ion, điều đó có thể là bước đột phá trong nghiên cứu pin.

Việc ứng dụng AI trong nghiên cứu này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mở ra cơ hội cho những phát triển mới trong công nghệ pin, từ đó hứa hẹn mang lại những loại pin hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Quá dựa vào AI, kỹ năng chẩn đoán của bác sĩ ngày càng kém

Quá dựa vào AI, kỹ năng chẩn đoán của bác sĩ ngày càng kém

Mặc dù AI hỗ trợ tốt các chuyên gia y tế, nhưng việc phụ thuộc quá mức vào công nghệ này có thể dẫn đến hiệu suất làm việc kém hơn khi không có AI.

