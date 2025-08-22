Tìm ra cách tái chế pin xe điện đột phá bằng nước

Theo Yahoo Tech, việc khai thác và tái chế đất hiếm trong pin xe điện luôn là một bài toán môi trường phức tạp và tốn kém. Tuy nhiên, các nhà khoa học từ Cộng hòa Séc vừa công bố bước đột phá về một phương pháp tái chế mới chỉ sử dụng nước và hóa chất đơn giản ở nhiệt độ phòng, hứa hẹn một tương lai sản xuất xe điện bền vững và giá cả phải chăng hơn.

Công nghệ tái chế pin xe điện đơn giản chỉ cần nước hứa hẹn đột phá

Trọng tâm của nghiên cứu này là nam châm Neodymium - loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất thế giới, thành phần không thể thiếu trong động cơ xe điện, smartphone và tua-bin gió. Vấn đề lớn nhất là quy trình khai thác và tinh chế Neodymium truyền thống cực kỳ hủy hoại môi trường, tạo ra chất thải phóng xạ và hàng tấn phụ phẩm độc hại.

Tìm ra giải pháp tái chế pin xe điện hiệu quả cao chỉ với nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LINKEDIN

Nhưng phương pháp mới của Viện Hóa học hữu cơ và Hóa sinh (IOCB) Séc đã thay đổi cuộc chơi. "Ý tưởng là giữ cho mọi thứ đơn giản, một phương pháp không đòi hỏi những điều kiện phức tạp", nhà nghiên cứu Kelsea Jones cho biết.

Thay vì dùng hóa chất mạnh và nhiệt độ cao, nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng nước làm dung môi. Họ dùng các "tác nhân chelat hóa" - những phân tử hữu cơ hoạt động như chiếc nam châm siêu nhỏ, bám vào các ion kim loại đất hiếm riêng lẻ. Sau đó, họ có thể dễ dàng lọc và tách chúng ra khỏi dung dịch dựa trên trọng lượng.

Kết quả ấn tượng khi quy trình này đã thu hồi được Neodymium với độ tinh khiết lên tới 99,7%, đủ tiêu chuẩn để sản xuất ra những viên nam châm thế hệ mới.

Bước đột phá này mang lại lợi ích kép. Về môi trường, nó giúp giảm thiểu nhu cầu khai thác tài nguyên, ngăn chặn độc tố rò rỉ ra đất và nguồn nước. Về kinh tế, một quy trình tái chế đơn giản, hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí sản xuất pin, từ đó có thể hạ giá thành xe điện trong tương lai, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh nhanh hơn.

Các nhà nghiên cứu Séc đã đăng ký bằng sáng chế và đang tìm kiếm đối tác thương mại để đưa công nghệ này vào ứng dụng thực tế, mở ra hy vọng về một ngành công nghiệp xe điện thực sự bền vững từ sản xuất đến tái chế.