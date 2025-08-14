Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Công nghệ pin sạc đầy xe điện chỉ trong 18 giây

Kiến Văn
Kiến Văn
14/08/2025 14:41 GMT+7

Tập đoàn RML có trụ sở tại Anh vừa giới thiệu công nghệ pin mới cho xe điện mang tên VarEVolt với khả năng sạc đầy chỉ trong 18 giây.

Công nghệ pin mới được coi là một bước đột phá lớn giúp giải quyết vấn đề thời gian chờ sạc lâu, vốn là một trong những nhược điểm lớn nhất của xe điện hiện nay.

Công nghệ pin sạc đầy xe điện chỉ trong 18 giây - Ảnh 1.

Thời gian chờ sạc đầy pin luôn là nhược điểm của xe điện hiện nay

ẢNH: FREEPIK

Theo thông tin từ Interesting Engineering, pin VarEVolt đã nhận được chứng nhận hợp quy từ Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu (UNECE), cho thấy sản phẩm này đã sẵn sàng để đưa vào sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới, người tiêu dùng sẽ sớm thấy những chiếc xe điện đầu tiên sử dụng công nghệ pin VarEVolt đột phá trên đường.

Đưa siêu xe điện lên tầm cao mới

Công nghệ pin VarEVolt không chỉ nổi bật với thời gian sạc nhanh mà còn có khả năng xả điện cao hơn so với các loại pin truyền thống. Đặc biệt, pin này có tính mô-đun cho phép các nhà sản xuất tùy chỉnh theo nhu cầu, lựa chọn giữa hiệu suất vượt trội hoặc thời gian sử dụng dài hơn.

VarEVolt là bộ pin có mật độ năng lượng cao nhất thế giới

ẢNH: Tập đoàn RML

Hiện tại, pin VarEVolt đang được phát triển cho các siêu xe, với ứng dụng đầu tiên được lắp đặt trên siêu xe hybrid Czinger 21C. Loại pin này được ưa chuộng trong phân khúc siêu xe nhờ mật độ năng lượng cao khi có khả năng cung cấp 6 kW công suất trên mỗi kg giúp tạo ra công suất cực đại khi cần thiết.

Đáng chú ý, pin VarEVolt cũng có thể được lắp đặt trên những chiếc xe đã sản xuất, bao gồm cả các mẫu xe cổ điển như LaFerrari và McLaren P1, nhờ vào bộ dụng cụ nâng cấp chuyên dụng. Điều này mở ra một tiềm năng mới cho tương lai của xe điện, không chỉ cho các mẫu xe mới mà còn cho những chiếc xe đã lăn bánh trên đường.

