Đột phá pin xe điện sạc siêu nhanh, chạy được 500.000 km

Được phát triển bởi ElevenEs (Serbia), pin dạng phiến Edge574 mới ra mắt không chỉ nâng cấp về thông số kỹ thuật mà còn mang lại một bước chuyển mình rõ rệt trong việc đưa xe điện (EV) vào thói quen hằng ngày, đặc biệt cho những ai đã chán ngán việc chờ đợi tại các trạm sạc.

Pin Edge574 giúp giảm thời gian chờ tại các trạm sạc ẢNH: FREEPIK

Làm thay đổi cái nhìn về pin xe điện

Điểm nổi bật đầu tiên của Edge574 là thời gian sạc. Pin này có khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút, tương đương với việc xe có thể di chuyển được một km sau mỗi giây sạc. Để dễ hình dung, con số này tương đương với khoảng 66 km cho mỗi phút sạc ở nhiệt độ phòng (≥ 25°C), nhanh hơn nhiều so với hầu hết các xe điện hiện nay.

Quan trọng hơn, dù nhiệt độ có ảnh hưởng đến hiệu suất nhưng pin vẫn hoạt động tốt ngay cả trong thời tiết lạnh. Ở nhiệt độ 10°C chỉ mất 18 phút để sạc từ 10% lên 80%, tương đương tăng thêm 44 km mỗi phút. Ngay cả ở 0°C, pin vẫn cung cấp phạm vi di chuyển 25 km cho mỗi phút sạc.

Pin Edge574 cung cấp tuổi thọ di chuyển tối thiểu 500.000 km ẢNH: ElevenEs

Hơn nữa, một trong những mối quan tâm lớn nhất về pin xe điện là tuổi thọ. Theo đánh giá, pin Edge574 có thể giúp giải quyết vấn đề này với vòng đời ấn tượng khi có thể hoạt động ít nhất 500.000 km, vượt xa tuổi thọ của nhiều loại xe và động cơ đốt trong. Việc ít phải thay pin hơn không chỉ giúp giảm chi phí tổng thể mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường.

Công nghệ giúp hình thành Edge574

Lithium Iron Phosphate (LFP) chính là công nghệ hóa học đằng sau loại pin này. Mặc dù LFP không phải là công nghệ mới nhưng ElevenEs đã cải tiến đáng kể hoạt động của nó. Họ đã giảm 15% điện trở trong (DCIR) so với thế hệ trước, từ đó giúp giảm sự tích tụ nhiệt và tăng cường tính an toàn cũng như hiệu suất. Công thức điện phân mới này giúp truyền ion tốt hơn và giảm sự phân hủy.

Thiết kế điện cực và vỏ bọc của pin cũng được nâng cấp, bao gồm vỏ kim loại mỏng hơn nhưng chắc chắn và các đầu nối lớn hơn để có dòng điện chạy qua cao hơn. Pin có khả năng hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ -30°C đến +60°C.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động của pin Edge574 ẢNH: ElevenEs

Một điểm nổi bật khác là thiết kế pin dạng phiến. Cấu trúc "cao và mỏng" này được thiết kế riêng cho kiến trúc xe hiện đại, không chỉ giúp sử dụng không gian hiệu quả hơn mà còn tăng mật độ năng lượng, với khả năng bố trí linh hoạt hơn trong khung gầm xe. Vỏ pin được cải tiến, mỏng hơn và các đầu nối lớn giúp cung cấp dòng điện nhanh cần thiết cho tốc độ sạc nhanh.

Với những cải tiến này, Edge574 không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn mở ra cánh cửa cho cơ sở hạ tầng sạc siêu nhanh, giúp xe điện thực sự hữu ích cho những chuyến đi dài.