Chip A19 và A19 Pro trên loạt iPhone 17 khác biệt ra sao?

Kiến Văn
Kiến Văn
16/09/2025 10:48 GMT+7

A19 và A19 Pro là các chip di động mới nhất được Apple trang bị cho các mẫu iPhone mới nhất của hãng.

Trong khi iPhone 17 được trang bị chip A19, các phiên bản iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và Air sử dụng chip A19 Pro. Cả hai chip này đều mang lại hiệu năng ấn tượng và những cải tiến đáng kể về trí tuệ nhân tạo (AI), tuy nhiên vẫn có những khác biệt đáng chú ý.

Chip A19 và A19 Pro trang bị trên loạt iPhone mới khác biệt ra sao? - Ảnh 1.

Chip A19 Pro có một số khác biệt so với mẫu A19 cơ bản

ẢNH: APPLE

Cấu hình và kiến trúc của A19 và A19 Pro

Cả A19 và A19 Pro đều được sản xuất trên quy trình 3nm (N3P) của TSMC giúp cải thiện hiệu suất so với các thế hệ trước. Cả hai chip đều có cấu hình CPU 6 nhân, bao gồm 2 nhân hiệu năng cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng, với tốc độ xung nhịp lên tới 4,26 GHz.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nằm ở GPU: A19 có GPU 5 nhân, trong khi A19 Pro sở hữu GPU 6 nhân. Đặc biệt, A19 Pro trên iPhone Air cũng được trang bị GPU 5 nhân tương tự A19 cơ bản, điều này khiến iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trở thành lựa chọn tốt hơn cho các tác vụ đồ họa nặng.

Hiệu suất chip

Với hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, Apple có thể tối ưu hóa hiệu suất của chip A19 Pro cho nhiều tác vụ khác nhau. Mặc dù sự khác biệt về hiệu suất chỉ ở mức không đáng kể, nhưng chip A19 Pro cho thấy ưu thế trong các tác vụ liên tục nhờ vào khả năng quản lý nhiệt tốt hơn.

Chip A19 và A19 Pro trang bị trên loạt iPhone mới khác biệt ra sao? - Ảnh 2.

Bộ xử lý Neural Engine 16 nhân cải tiến cũng có trên A19

ẢNH: APPLE

Chip A19 được trang bị RAM LPDDR5X 8 GB, trong khi A19 Pro có bộ nhớ LPDDR5X 12 GB cao hơn. Ngoài ra, A19 Pro còn có bộ nhớ đệm L2 6 MB, so với 4 MB trên phiên bản thường, cùng với một số tính năng chỉ có trên các mẫu Pro như định dạng ProRes RAW.

Nâng cấp về AI

Một trong những điểm nổi bật của chip A19 và A19 Pro là các nâng cấp về AI. Những chiếc iPhone mới nhất hiện hỗ trợ AI ngay trên thiết bị nhờ vào bộ xử lý Neural Engine 16 nhân được cải tiến. Điều này cho phép các tính năng thông minh trong phần mềm iOS 26, như cải thiện ảnh theo thời gian thực và dịch trực tiếp, được xử lý nhanh chóng và bảo mật hơn.

Kết nối không dây

Về kết nối, iPhone 17 được trang bị chip mạng không dây N1 mới do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và modem Snapdragon 5G. Trong khi đó, iPhone 17 Pro cũng hỗ trợ các công nghệ kết nối tiên tiến tương tự.

Chip A19 và A19 Pro trang bị trên loạt iPhone mới khác biệt ra sao? - Ảnh 3.

Modem 5G C1X và chip mạng không dây N1 do Apple phát triển

ẢNH: GIZMOCHINA

Đặc biệt, iPhone Air sử dụng modem 5G C1X do Apple phát triển mang lại hiệu suất năng lượng tốt hơn, nhưng chỉ hoạt động trên băng tần dưới 6 GHz.

iPhone 17 đánh bại Galaxy S25 bằng chính sở trường của Samsung

iPhone 17 đánh bại Galaxy S25 bằng chính sở trường của Samsung

Ngay cả mẫu iPhone 17 rẻ nhất cũng có thứ mà nhà vô địch về công nghệ màn hình smartphone như Samsung không có.

