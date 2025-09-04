Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google tiết lộ kế hoạch lớn với AI Gemini

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/09/2025 14:58 GMT+7

'Cơn bão Gemini' sắp đổ bộ vào nhà ở, Google ấn định ngày ra mắt loạt thiết bị thông minh mới.

Theo The Verge, Google vừa chính thức 'nhá hàng' về một sự kiện quan trọng dành cho nhà thông minh sẽ diễn ra vào đầu tháng 10. Đoạn teaser không chỉ hứa hẹn về việc tích hợp sâu rộng AI Gemini vào hệ sinh thái Google Home mà còn hé lộ về sự xuất hiện của một thế hệ phần cứng Nest mới.

Gemini sắp 'trị vì' những ngôi nhà thông minh

Sau một thời gian im ắng, Google dường như đã sẵn sàng cho một cuộc lột xác lớn trong lĩnh vực nhà thông minh. Thông qua một đoạn video teaser ngắn, công ty đã xác nhận ngày 1.10 sẽ là thời điểm công bố các kế hoạch tương lai của mình, với tâm điểm là khẩu hiệu "Gemini sắp có mặt trên Google Home" (Gemini is coming to Google Home).

Google ra mắt kế hoạch lớn với Gemini cho nhà thông minh vào tháng 10 - Ảnh 1.

AI Gemeni sẽ là cốt lõi của hệ thống nhà thông minh Google trong tương lai

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp nối những công bố tại sự kiện Made by Google vào tháng 8, sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ đi sâu vào chi tiết cách AI Gemini thay thế cho Google Assistant, hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong cách người dùng tương tác với các thiết bị thông minh, cho phép các cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên và các lệnh điều khiển trực quan, thông minh hơn. Chương trình truy cập sớm Gemini cho Home cũng được mong đợi sẽ có ngày triển khai cụ thể.

Bên cạnh phần mềm, Google cũng úp mở về các thiết bị phần cứng sắp ra mắt. Đoạn teaser đã cho thấy hình ảnh thoáng qua của một chiếc Nest Cam mới. Mặc dù có thiết kế quen thuộc, đây được cho là một phiên bản nâng cấp, có thể ra mắt cùng với một mẫu chuông cửa Nest (Nest Doorbell) mới. Nâng cấp đáng giá nhất được đồn đoán cho cả hai thiết bị này là hỗ trợ camera độ phân giải 2K.

Ngoài ra, cộng đồng công nghệ cũng đang mong chờ sự xuất hiện của một chiếc loa Nest bí ẩn từng bị rò rỉ trước đây. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái nhà thông minh mới, phô diễn toàn bộ sức mạnh của AI Gemini.

Sự kiện ngày 1.10 tới sẽ định hình rõ ràng chiến lược và tham vọng của Google trong cuộc đua nhà thông minh, nơi AI sẽ là yếu tố cốt lõi.

Khám phá thêm chủ đề

