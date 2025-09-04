Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps trên Android sắp có thể chỉ đường không cần mở ứng dụng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
04/09/2025 09:07 GMT+7

Sắp có thể xem Google Maps mà không cần mở ứng dụng? Tính năng được mong chờ nhất trên Android lộ diện.

Theo PhoneArena, một trong những tính năng được người dùng Android mong chờ nhất cuối cùng bắt đầu xuất hiện, đó là khả năng xem chỉ đường Google Maps ngay trên màn hình khóa và thanh trạng thái. Cải tiến này hứa hẹn sẽ chấm dứt tình trạng phải chuyển qua lại giữa các ứng dụng và bỏ lỡ các ngã rẽ quan trọng.

Live Updates của Google Maps hoạt động như thế nào?

Một số người dùng điện thoại Pixel và Samsung đang tham gia chương trình thử nghiệm Android 16 QPR2 Beta 2 đã bất ngờ phát hiện ra một tính năng mới của Google Maps có tên "Live Updates". Về cơ bản, đây chính là câu trả lời của Google cho tính năng "Live Activities" được yêu thích trên iPhone.

Google Maps trên Android sắp có thể chỉ đường không cần mở ứng dụng - Ảnh 1.

Các thông tin điều hướng Google Maps tiện lợi của Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Về cách hoạt động, khi bạn đang bật điều hướng trong Google Maps, tính năng Live Updates sẽ hiển thị thông tin chỉ đường ở hai vị trí tiện lợi:

  • Trên thanh trạng thái: Một biểu tượng nhỏ hình "viên thuốc" với mũi tên chỉ hướng sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái, giúp bạn liếc nhanh hướng đi tiếp theo mà không cần rời khỏi ứng dụng hiện tại.
  • Trên màn hình khóa và ngăn thông báo: Một thẻ thông báo lớn hơn sẽ hiển thị rõ ràng chỉ dẫn tiếp theo (ví dụ: "Rẽ trái vào đường ABC"), thời gian dự kiến đến nơi (ETA) và các nút để nhanh chóng quay lại ứng dụng hoặc kết thúc lộ trình.

Lợi ích lớn nhất của tính năng này là bạn có thể vừa coi chỉ đường vừa thực hiện các tác vụ khác như nghe nhạc, trả lời tin nhắn mà không sợ bị bỏ lỡ những con hẻm quan trọng trên đường.

Hiện tại, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hạn chế và chỉ xuất hiện ngẫu nhiên cho một số ít người dùng đang chạy phiên bản Android 16 QPR2 Beta 2, có nghĩa là người dùng thông thường sẽ chưa thể sử dụng nó ngay bây giờ.

Tuy nhiên, việc Live Updates xuất hiện trong bản dựng QPR2 là một dấu hiệu đáng mừng. Giới công nghệ dự đoán Google có khả năng sẽ phát hành chính thức tính năng này cho toàn bộ người dùng trong đợt cập nhật lớn Pixel Feature Drop vào tháng 12 tới.

Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng đáng giá, giúp trải nghiệm sử dụng Google Maps trên Android trở nên liền mạch và tiện lợi hơn.

