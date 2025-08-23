Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube tung tính năng mới và tặng kèm 2 tháng Premium

Phong Đỗ
Phong Đỗ
23/08/2025 09:35 GMT+7

YouTube không chỉ cho xem video, mà còn giúp người dùng mua vé xem concert của thần tượng.

Theo Android Authority, YouTube vừa tung ra một tính năng tích hợp mới cực kỳ tiện lợi, cho phép người dùng khám phá lịch biểu diễn và các show diễn sắp tới của nghệ sĩ yêu thích ngay trong lúc đang xem video.

Giờ đây, việc 'săn' vé concert của thần tượng sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hợp tác với nền tảng dữ liệu âm nhạc khổng lồ Bandsintown, YouTube đã chính thức tích hợp danh sách các buổi hòa nhạc và lịch trình lưu diễn trực tiếp vào ứng dụng của mình.

YouTube tính năng mới giúp săn vé concert dễ dàng hơn với 2 tháng Premium miễn phí - Ảnh 1.

Người dùng YouTube có thể săn vé sự kiện ngay khi đang thưởng thức video

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Săn' show diễn ngay khi đang xem YouTube

Khi đang xem một video, một đoạn Shorts, hoặc ghé thăm kênh chính thức của một nghệ sĩ trên YouTube, một mục thông tin về các show diễn live sắp tới của họ sẽ xuất hiện. Tính năng này cũng sẽ gửi thông báo khi nghệ sĩ đó có lịch biểu diễn ở gần khu vực của người dùng.

Sự tích hợp này giúp kết nối liền mạch trải nghiệm xem video trực tuyến với các sự kiện âm nhạc ngoài đời thực, giúp người hâm mộ không còn lo bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai trước tiên trên ứng dụng YouTube chính. Theo kế hoạch, nó sẽ được mở rộng sang cả ứng dụng YouTube Music vào cuối năm nay, hiển thị lịch diễn trên trang của nghệ sĩ và cả màn hình chính.

Đặc biệt, để kỷ niệm sự hợp tác này, người dùng của Bandsintown sẽ nhận được một phần thưởng độc quyền với 2 tháng dùng thử YouTube Premium miễn phí.

Ngôi sao nhạc pop Sabrina Carpenter đã được chọn làm nghệ sĩ đại diện cho lần ra mắt này. Với sức mạnh từ kho dữ liệu hơn 700.000 nghệ sĩ của Bandsintown, việc tìm kiếm show diễn live tiếp theo của bạn giờ đây chỉ còn cách vài cú nhấp chuột.

