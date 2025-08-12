Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

YouTube chặn người dùng Adblock Plus trong Chrome

Kiến Văn
Kiến Văn
12/08/2025 07:53 GMT+7

Google đang có những động thái chống Adblock Plus mạnh mẽ nhằm chặn YouTube tải video nếu phát hiện tiện ích mở rộng này trên trình duyệt Chrome.

YouTube nổi lên như một nền tảng kiếm tiền phổ biến cho người dùng thông qua việc tạo nội dung video. Tuy nhiên, sự gia tăng quảng cáo trong suốt một thập kỷ qua trên nền tảng này đã dẫn đến sự ra đời của nhiều công cụ nhằm giúp người dùng dọn dẹp "rác" quảng cáo, trong đó nổi bật nhất là Adblock Plus.

YouTube đã bắt đầu chặn người dùng Adblock Plus trong Chrome - Ảnh 1.

Google đang nỗ lực hết mình để chống lại trình chặn quảng cáo với YouTube

ẢNH: NEOWIN

Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi Google đang tìm mọi cách chống lại Adblock Plus khi mở YouTube trên trình duyệt Chrome. Sự cố được phát hiện lần đầu tiên bởi Tom's Guide và sau đó được xác nhận bởi nhiều thành viên trên Reddit. Nội dung cũng đưa ra các gợi ý về những trình chặn quảng cáo khác có thể sử dụng để xem YouTube mà không bị làm phiền bởi quảng cáo.

Lý do khiến người dùng muốn chặn quảng cáo trên YouTube

Động thái của Google không chỉ đơn thuần là một biện pháp kỹ thuật mà còn là một phần trong cuộc chiến lâu dài của công ty nhằm tối đa hóa doanh thu quảng cáo từ các dịch vụ của mình. Mặc dù việc chặn các trình chặn quảng cáo như Adblock Plus trên YouTube có thể được coi là hợp lý, nhiều người dùng vẫn cảm thấy khó chịu với số lượng quảng cáo ngày càng tăng khi truy cập dịch vụ trực tuyến này.

Quảng cáo tính năng quảng cáo mới của YouTube

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn cũng là một lý do khiến người dùng không muốn thấy quảng cáo khi mà phần mềm độc hại có thể lây lan qua các quảng cáo không đáng tin cậy. Mặc dù không rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trên YouTube, không thể phủ nhận rằng người dùng có quyền mong muốn một trải nghiệm không có quảng cáo, đặc biệt khi họ phải đối mặt với những quảng cáo dài không thể bỏ qua.

Mặc dù Adblock Plus không còn hiệu quả trên YouTube dành cho người dùng Chrome, vẫn còn nhiều tiện ích mở rộng khác mà người dùng có thể sử dụng để chặn quảng cáo. Một giải pháp đáng tin cậy hơn là đăng ký YouTube Premium nhằm mang lại nhiều lợi ích như tải video ngoại tuyến, truy cập YouTube Music và nâng cao chất lượng video. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng chi trả cho gói đăng ký hằng tháng, điều này lý giải tại sao trình chặn quảng cáo vẫn là một trong những tiện ích đầu tiên mà người dùng cài đặt khi thiết lập trình duyệt của mình.

Tin liên quan

YouTube thử nghiệm tính năng độc quyền dành cho người dùng Premium

YouTube thử nghiệm tính năng độc quyền dành cho người dùng Premium

Những bình luận lộn xộn sẽ không còn nữa khi YouTube sắp thay đổi hoàn toàn cách người dùng Premium đọc comment.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube Google trình chặn quảng cáo Chrome Adblock Plus
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận