YouTube chặn người dùng Adblock Plus trong Chrome

YouTube nổi lên như một nền tảng kiếm tiền phổ biến cho người dùng thông qua việc tạo nội dung video. Tuy nhiên, sự gia tăng quảng cáo trong suốt một thập kỷ qua trên nền tảng này đã dẫn đến sự ra đời của nhiều công cụ nhằm giúp người dùng dọn dẹp "rác" quảng cáo, trong đó nổi bật nhất là Adblock Plus.

Google đang nỗ lực hết mình để chống lại trình chặn quảng cáo với YouTube ẢNH: NEOWIN

Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi Google đang tìm mọi cách chống lại Adblock Plus khi mở YouTube trên trình duyệt Chrome. Sự cố được phát hiện lần đầu tiên bởi Tom's Guide và sau đó được xác nhận bởi nhiều thành viên trên Reddit. Nội dung cũng đưa ra các gợi ý về những trình chặn quảng cáo khác có thể sử dụng để xem YouTube mà không bị làm phiền bởi quảng cáo.

Lý do khiến người dùng muốn chặn quảng cáo trên YouTube

Động thái của Google không chỉ đơn thuần là một biện pháp kỹ thuật mà còn là một phần trong cuộc chiến lâu dài của công ty nhằm tối đa hóa doanh thu quảng cáo từ các dịch vụ của mình. Mặc dù việc chặn các trình chặn quảng cáo như Adblock Plus trên YouTube có thể được coi là hợp lý, nhiều người dùng vẫn cảm thấy khó chịu với số lượng quảng cáo ngày càng tăng khi truy cập dịch vụ trực tuyến này.

Quảng cáo tính năng quảng cáo mới của YouTube

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn cũng là một lý do khiến người dùng không muốn thấy quảng cáo khi mà phần mềm độc hại có thể lây lan qua các quảng cáo không đáng tin cậy. Mặc dù không rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trên YouTube, không thể phủ nhận rằng người dùng có quyền mong muốn một trải nghiệm không có quảng cáo, đặc biệt khi họ phải đối mặt với những quảng cáo dài không thể bỏ qua.

Mặc dù Adblock Plus không còn hiệu quả trên YouTube dành cho người dùng Chrome, vẫn còn nhiều tiện ích mở rộng khác mà người dùng có thể sử dụng để chặn quảng cáo. Một giải pháp đáng tin cậy hơn là đăng ký YouTube Premium nhằm mang lại nhiều lợi ích như tải video ngoại tuyến, truy cập YouTube Music và nâng cao chất lượng video. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng chi trả cho gói đăng ký hằng tháng, điều này lý giải tại sao trình chặn quảng cáo vẫn là một trong những tiện ích đầu tiên mà người dùng cài đặt khi thiết lập trình duyệt của mình.