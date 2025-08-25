Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps trên Android sắp nhận loạt cải tiến đáng chú ý

Kiến Văn
Kiến Văn
25/08/2025 07:09 GMT+7

Google hiện chuẩn bị cho một loạt thay đổi đáng chú đối với ứng dụng Google Maps trên Android.

Nhóm phát triển phần mềm của Google đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng Google Maps với nhiều cập nhật mới. Một trong những điểm nổi bật là việc đại tu phần cài đặt của ứng dụng.

Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 1.

Google đang thử nghiệm giao diện mới mẻ cho Google Maps

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Một loạt cải tiến đến với giao diện Google Maps

Trước đây, các tùy chọn cài đặt của Google Maps bị phân tán và khó tìm kiếm, tuy nhiên trong phiên bản 25.34.00.796159725, Google đã tổ chức lại các cài đặt thành các danh mục rõ ràng hơn. Mặc dù người dùng có thể cần chạm thêm một lần để truy cập vào các tùy chọn, việc tìm kiếm thông tin sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, Google cũng đang thử nghiệm một số thay đổi về biểu tượng. Cụ thể, nút chọn chế độ xem bản đồ sẽ có thêm màu sắc, la bàn sẽ bỏ đi chấm trắng ở giữa và giao diện cho đường ngắm vị trí hiện tại sẽ được làm mới.

Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 2.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 3.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 4.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 5.

Kiểu bố trí giao diện hiện tại

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Giao diện ứng dụng cũng được cải tiến với cách hiển thị thông tin về các địa điểm. Các nút như chỉ đường không còn nằm ở đầu thẻ địa điểm mà được chuyển xuống cuối màn hình khi mở rộng. Bản xem trước của Street View giờ đây có hình vuông, phù hợp với xu hướng thiết kế Material 3 Expressive của Google.

Cuối cùng, giao diện tìm kiếm của Google Maps cũng sẽ được thiết kế lại. Hiện tại, ứng dụng cho phép người dùng xem lại các hoạt động gần đây, nhưng các nhà phát triển đang xem xét bổ sung tùy chọn khám phá để hiển thị danh mục địa điểm. Mặc dù người dùng có thể truy cập danh sách này từ chế độ xem bản đồ chính, việc tích hợp vào giao diện tìm kiếm sẽ giúp trải nghiệm trở nên hợp lý hơn.

Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 6.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 7.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 8.
Khám phá cái nhìn mới về Google Maps cải tiến - Ảnh 9.

Kiểu bố trí giao diện đang thử nghiệm

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Hiện tại, những thay đổi này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được triển khai chính thức trên Google Maps. Tuy nhiên, người dùng có thể mong đợi sẽ thấy ít nhất một vài trong số những cải tiến này trong thời gian tới.

