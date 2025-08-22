Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps sắp có tính năng xem lại địa điểm đã ghé thăm

Kiến Văn
Kiến Văn
22/08/2025 17:53 GMT+7

Nếu cảm thấy khó khăn trong việc nhớ lại cửa hàng đã ghé thăm vài ngày trước, Google Maps sẽ trở thành công cụ hữu ích.

Google Maps được cho là sắp giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng xem tất cả các địa điểm đã ghé thăm gần đây. Điều này không chỉ hữu ích cho những ai muốn tìm địa điểm mình đã ghé thăm trước đó mà còn có thể cần đến khi muốn chia sẻ vị trí của một nhà hàng mình vừa thưởng thức nhưng bỗng nhiên quên tên.

Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 1.

Người dùng sẽ sớm có thể tìm lại địa điểm ghé thăm dễ dàng với Google Maps

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chi tiết về tính năng mới được phát hiện sau khi một phóng viên công nghệ trên Android Authority tiến hành khám phá phiên bản 25.34.00.796159725 của Google Maps. Tại đây, một mục mới đã được thêm vào phía trên danh mục Your lists và thấy một tùy chọn có tên Your recent places.

Giao diện tiện lợi cho người dùng Google Maps

Tính năng này sẽ hiển thị danh sách tất cả địa điểm mà người dùng đã ghé thăm gần đây. Đặc biệt, phía trên danh sách sẽ có một vòng xoay các bộ lọc, bao gồm Friends, Favorites, Saved trips... để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm. Khi nhấn vào Category, người dùng sẽ có các tùy chọn để lọc theo Food & drink, Culture, Shopping, Attractions và Hotels.

Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 2.
Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 3.
Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 4.
Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 5.
Google Maps sắp có tính năng tiện dụng cho người 'não cá vàng' - Ảnh 6.

Giao diện tính năng mới mà Google Maps sắp triển khai

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bên cạnh mỗi địa điểm, người dùng sẽ thấy biểu tượng dấu trang để lưu lại địa điểm vào danh sách yêu thích, cùng với menu ba chấm cho phép chia sẻ địa điểm, xem lịch sử chuyến đi và xóa địa điểm khỏi lịch sử.

Ngoài tính năng này, Google cũng đang nghiên cứu giải pháp giúp việc chia sẻ danh sách kết quả tìm kiếm với người khác trở nên dễ dàng hơn. Những cập nhật này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng Google Maps trong thời gian tới.

Khám phá thêm chủ đề

Google maps tính năng mới dịch vụ bản đồ ứng dụng di động Google
Xem thêm bình luận