Google Maps sắp có tính năng xem lại địa điểm đã ghé thăm

Google Maps được cho là sắp giới thiệu một tính năng mới cho phép người dùng xem tất cả các địa điểm đã ghé thăm gần đây. Điều này không chỉ hữu ích cho những ai muốn tìm địa điểm mình đã ghé thăm trước đó mà còn có thể cần đến khi muốn chia sẻ vị trí của một nhà hàng mình vừa thưởng thức nhưng bỗng nhiên quên tên.

Người dùng sẽ sớm có thể tìm lại địa điểm ghé thăm dễ dàng với Google Maps ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Chi tiết về tính năng mới được phát hiện sau khi một phóng viên công nghệ trên Android Authority tiến hành khám phá phiên bản 25.34.00.796159725 của Google Maps. Tại đây, một mục mới đã được thêm vào phía trên danh mục Your lists và thấy một tùy chọn có tên Your recent places.

Giao diện tiện lợi cho người dùng Google Maps

Tính năng này sẽ hiển thị danh sách tất cả địa điểm mà người dùng đã ghé thăm gần đây. Đặc biệt, phía trên danh sách sẽ có một vòng xoay các bộ lọc, bao gồm Friends, Favorites, Saved trips... để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm. Khi nhấn vào Category, người dùng sẽ có các tùy chọn để lọc theo Food & drink, Culture, Shopping, Attractions và Hotels.

Giao diện tính năng mới mà Google Maps sắp triển khai ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bên cạnh mỗi địa điểm, người dùng sẽ thấy biểu tượng dấu trang để lưu lại địa điểm vào danh sách yêu thích, cùng với menu ba chấm cho phép chia sẻ địa điểm, xem lịch sử chuyến đi và xóa địa điểm khỏi lịch sử.

Ngoài tính năng này, Google cũng đang nghiên cứu giải pháp giúp việc chia sẻ danh sách kết quả tìm kiếm với người khác trở nên dễ dàng hơn. Những cập nhật này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng Google Maps trong thời gian tới.