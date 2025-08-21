Google Dịch có tính năng đe dọa các công cụ học ngoại ngữ

Tuy nhiên, vai trò của Google Dịch có thể sớm được mở rộng thành một nền tảng học ngôn ngữ hoàn chỉnh nhờ vào một tính năng mới mang tên Luyện tập (Practice) đã được phát hiện trong phiên bản mới nhất. Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và đã được kích hoạt thông qua một đợt phân tích nội bộ.

Một người dùng trên Telegram là người đầu tiên phát hiện ra tính năng này và các thử nghiệm sau đó xác nhận rằng Luyện tập cung cấp các bài học tương tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp người dùng thực hành các ngôn ngữ mới. Trong thực tế, Luyện tập đã được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 4 sau khi Android Authority phát hiện mã của nó.

Tính năng Luyện tập đang được thử nghiệm trên Google Dịch ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các thử nghiệm cho thấy, người dùng có thể chọn 1 trong 4 ngôn ngữ được hỗ trợ: Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Hiện tại, chỉ có tiếng Tây Ban Nha và Pháp được hỗ trợ. Người học có thể thiết lập trình độ thành thạo của mình từ Cơ bản đến Nâng cao, mặc dù tùy chọn cho người "Mới bắt đầu" vẫn chưa hoạt động. Ứng dụng sẽ đưa ra các tình huống thực hành, từ những tương tác hằng ngày như gọi món ăn đến các nhiệm vụ chuyên môn như mô tả trách nhiệm công việc.

Tính năng này cũng cho phép cá nhân hóa thông qua các lời nhắc tùy chỉnh. Người dùng có thể nêu rõ tình huống của mình, chẳng hạn như chuẩn bị cho một chuyến đi trượt tuyết, yêu cầu các bài học cụ thể để nắm bắt từ vựng phù hợp. Các bài học được thực hiện theo từng vòng và người dùng có thể điều chỉnh độ khó cho các buổi học tiếp theo sau mỗi bài tập.

Google Dịch sẽ thay đổi cách học ngôn ngữ trên điện thoại?

Chế độ Luyện tập của Google Dịch theo dõi tiến độ bằng cách ghi lại các mục tiêu đã hoàn thành và từ đã học, đồng thời cung cấp lời nhắc dưới dạng các hoạt động hằng ngày, tương tự như các mô hình học tập trò chơi hóa của các nền tảng như Duolingo. Một trang cài đặt chuyên dụng cho phép người học thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh trình độ thành thạo hoặc xóa lịch sử luyện tập.

Google Dịch có thể tính phí cho tính năng mới trong tương lai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ảnh chụp màn hình trong quá trình thử nghiệm cho thấy quyền truy cập hiện tại được mô tả là "giai đoạn dùng thử", điều đó cho thấy Google có khả năng ra mắt phiên bản trả phí trong tương lai. Mặc dù Google chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng nhiều suy đoán cho rằng tính năng này có thể trở thành một phần trong bộ công cụ AI cao cấp hơn của công ty.

Việc ra mắt công cụ giảng dạy thử nghiệm của Google diễn ra trong bối cảnh AI (trí tuệ nhân tạo) đang ngày càng định hình lại ngành học ngôn ngữ. Google đã thử nghiệm các tính năng học tập nhỏ hơn dựa trên AI trong các dự án Labs của mình, mặc dù chúng vẫn tách biệt với ứng dụng Google Dịch. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Duolingo cũng đang điều chỉnh phương pháp tiếp cận giáo dục của họ, với kế hoạch trở thành công ty "ưu tiên AI".

Nếu tính năng Luyện tập được chính thức ra mắt, nó sẽ đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Google Dịch từ một tiện ích tham khảo sang một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong thị trường học ngôn ngữ trực tuyến đang ngày càng khốc liệt. Sự gia nhập của Google có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách hàng triệu người tiếp cận việc học ngôn ngữ mới cũng như nhiều ứng dụng học tiếng ngoại ngữ khác.