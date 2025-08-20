Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Khám phá tính năng nhắn tin mới trên iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
20/08/2025 15:08 GMT+7

Apple đã mở rộng khả năng cá nhân hóa giao diện iPhone với bản cập nhật iOS 26, bao gồm tính năng tùy chỉnh hình nền đã được tích hợp vào ứng dụng tin nhắn.

Với tính năng mới, người dùng iPhone với iOS 26 giờ đây có thể thay đổi hình nền cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào giúp tạo ra không gian giao tiếp phù hợp với chủ đề thảo luận hoặc tính cách của người tham gia.

Mặc dù không phải là một tính năng đột phá, nhưng việc cho phép người dùng tùy chỉnh hình nền đã mang lại sự mới mẻ cho giao diện tĩnh của ứng dụng. Tính năng này không chỉ giúp người dùng cảm thấy gắn kết hơn mà còn tạo dấu ấn riêng cho mỗi cuộc trò chuyện.

Cách nhắn tin với hình nền tùy chỉnh trong iOS 26

Tính năng thay đổi hình nền hoạt động cho cả trò chuyện nhóm và trò chuyện riêng tư, miễn là người dùng iPhone đã cập nhật lên iOS 26.

Bước 1: Chỉnh sửa hình nền cuộc trò chuyện

Chạm vào tên nhóm trò chuyện, màn hình sẽ hiển thị cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin chi tiết về nhóm trò chuyện (như tên) hoặc xem ảnh, liên kết và vị trí được chia sẻ trong nhóm. Trong trường hợp này, người dùng sẽ chạm vào thẻ Backgrounds được thêm vào iOS 26.

Khám phá tính năng chất lừ cho người dùng nhắn tin trên iOS 26 - Ảnh 1.

Chạm vào thẻ Backgrounds trên màn hình trò chuyện

ẢNH: TOM'S GUIDE

Bước 2: Chọn hình nền mới

Thẻ Backgrounds có nhiều loại tùy chọn hình nền cũng như một khối hình ảnh được đề xuất, cả từ thư viện ảnh cũng như các hình nền do Apple cung cấp. Sau khi chọn ảnh ưa thích, người dùng sẽ thấy bản xem trước về giao diện của nó và có thể điều chỉnh bộ lọc bằng cách cuộn giữa các tùy chọn khác nhau. Khi đã hài lòng với lựa chọn của mình, người dùng hãy nhấn vào dấu kiểm màu xanh ở góc bên phải hoặc nhấn X để hủy lựa chọn.

Khám phá tính năng chất lừ cho người dùng nhắn tin trên iOS 26 - Ảnh 2.

Người dùng có thể chọn nhiều loại hình nền có sẵn

ẢNH: TOM'S GUIDE

Bước 3: Thiết lập nền

Sau khi hoàn tất thay đổi, hãy nhấn vào mũi tên quay lại ở góc trên bên trái. Hình nền mới sẽ được áp dụng, kèm theo thông báo trong cuộc trò chuyện cho biết người dùng đã thay đổi hình nền. Mục Colors ở cuối màn hình để chọn các tùy chọn màu hoặc tùy chỉnh màu bằng cách chạm vào một trong hai chấm màu.

Khám phá tính năng chất lừ cho người dùng nhắn tin trên iOS 26 - Ảnh 3.

Hình nền sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn

ẢNH: TOM'S GUIDE

Trong khi đó, mục Photos sẽ đưa người dùng đến thư viện ảnh của mình với danh sách các ảnh nổi bật. Người dùng cũng có thể xem ảnh được sắp xếp theo thú cưng, thiên nhiên và thành phố, cũng như toàn bộ thư viện ảnh của mình.

Riêng với những chiếc iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, người dùng còn có tùy chọn Image Playground để sử dụng trình chỉnh sửa hình ảnh hỗ trợ AI khi cần tạo hình nền.

Khám phá tính năng chất lừ cho người dùng nhắn tin trên iOS 26 - Ảnh 4.

Người dùng cũng có thể tìm ảnh trong iPhone để sử dụng làm hình nền

ẢNH: TOM'S GUIDE

Cuối cùng, các lựa chọn thiên nhiên như bầu trời, nước và cực quang… có thể được áp dụng để mô phỏng các yếu tố đó. Người dùng có thể điều chỉnh các bộ lọc và chế độ xem khác nhau bằng cách vuốt sang ngang.

Tin liên quan

Khám phá tính năng iOS 26 giúp sạc pin iPhone hiệu quả hơn

Khám phá tính năng iOS 26 giúp sạc pin iPhone hiệu quả hơn

Một tính năng vừa được Apple thêm vào iOS 26 giúp cho những phiền toái liên quan đến quá trình sạc pin iPhone bị loại bỏ.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 Iphone hình nền Tin nhắn tính năng mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận